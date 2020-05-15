Еще одной стране не нравится цена российского газа: хотят скидок

В Кыргызстане предупредили, что население может отказаться от использования природного газа

В то время, как "Газпром" впервые в истории ушел в убыток по итогам отопительного сезона, Кыргызстан официально обратился к России с просьбой снизить цены на природный газ. Об этом сообщил глава Государственного комитета энергетики, промышленности и недропользования страны Эмиль Осмонбетов.

"Госкомитет направил 23 апреля 2020 года соответствующее письмо, адресованное министру энергетики России Александру Новаку", – сказал он.

Чиновник отметил, что из-за пандемии COVID-19 и ряда других факторов экономическая ситуация ухудшилась. Из-за падения курса киргизского сома растет цена на голубое топливо. Такое положение вещей может вынудить население отказаться от использования газа.

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"Мы просим российскую сторону рассмотреть возможность снижения отпускной цены на него меньше 150 долл. за 1 тыс. кубометров", – отметил Осмонбетов.

В настоящее время республика покупает газ по 170 долл. за 1 тыс. кубометров.

В тренде Курс доллара в Украине упал еще ниже

Ранее президента Беларуси Александра Лукашенко возмутила цена на российский газ.

"Получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе до 70 долларов: 65-68 долларов, но никак не 127 долларов, как для Беларуси. ... Это ж не дело", – заявил Лукашенко.

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Теперь Минск намерен обсудить с Москвой пересмотр цен на газ.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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