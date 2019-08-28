Если бы все компании были таким ответственными как ДТЭК, мы бы жили лучше – глава райсовета

Владислав Сафонов, глава Шишацкого районного совета. Фото: i1.poltava.to

На сессии Шишацкого райсовета утвердили Стратегический план социального партнерства ДТЭК Нефтегаз ("Нефтегаздобыча") с органами исполнительной власти и местного самоуправления на 2019 год.

Сотрудничество нафтогазодобытчиков с районом и общинами этого года предусматривает:

капитальный ремонт фасада и пандусов детского отделения Шишацкого центральной районной больницы (2,1 млн грн);

закупку медицинского оборудования для Шишацкого ЦРБ (500 тыс. грн);

капитальный ремонт детского учебного заведения "Чебурашка" в селе Ковалевка (1,6 млн грн);

закупку мебели в амбулаторию села Ковалевка (200 тыс. грн).

Сейчас уже идут тендерные процедуры.

Газодобывающее предприятие работает на территории Шишацкого района с 2013 года. За это время компания показала себя как социально ответственная и внимательная к проблемам района. Средства от ренты и партнерства с органами местного самоуправления позволили реализовать ряд важных проектов в районе. Поскольку добыча газа ведется на территории Ковалевского сельсовета, компания направляет средства в том числе и на проекты этой общины.

"ДТЭК взвешенно относится к предложениям и пожеланиям со стороны районной и местной власти. Они хотят видеть результаты своей работы, чтобы вложенные средства приносили пользу обществу. И это удается. Люди видят пользы от такого сотрудничества", – отмечает председатель Ковалевского сельсовета Наталия Нос.

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Одним из приоритетных направлений социального партнерства в Шишацком районе для ДТЭК Нефтегаз является медицина. Компания вложила значительные средства в капитальный ремонт одного из корпусов районной больницы. За три года успели полностью заменить кровлю детского отделения, отремонтировать помещения первого и второго этажей детского отделения и построить инфекционные боксы, приобрели оборудование для реанимации, хирургии и акушерско-гинекологического отделения.

"В отделении пятнадцать койко-мест, из них десять – на втором этаже. Палаты одноместные, с туалетом и душевой кабиной. Предполагается, что в каждой палате может находиться мать или тот, кто ухаживает за ребенком. Все это стало возможным благодаря ДТЭК. На первом этаже пять палат-боксов для детей с инфекционными заболеваниями. Остальные помещения – диагностические боксы, куда приобрели новую мебель. Можно сказать, что это шаг к европейскому уровню медицины", – отмечает главный врач Шишацкого ЦРБ Маргарита Хорольская.

Кроме ремонта, планируют приобрести хирургическое оборудование для диагностики желудочно-кишечного системы (видеоэндоскопы) за 500 тыс. грн. Они необходимы для подтверждения диагноза, профилактики и лечения.

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Ковалевский сельсовет также получает дивиденды от деятельности газодобытчиков. За это время на средства компании в селе отремонтировали амбулаторию семейной медицины, заменили окна в помещении сельсовета и школы, приобрели твердотопливный котел для общеобразовательной школы. Кроме того, установили станцию ​​очистки питьевой воды, построили водопровод, отремонтировали несколько дорог и приобрели трактор с необходимыми принадлежностями для коммунального предприятия.

В этом году ДТЭК Нефтегаз финансирует капитальный ремонт части помещения детского сада "Чебурашка", в котором планируют открыть новую группу – ясли. А в местную амбулаторию закупят новую мебель: стулья, кровати, столы, шкафы.

"Мы чувствуем поддержку компании во всех сферах нашей жизни: социальная сфера, ремонты, энергосбережения, благоустройство. Для нас их финансовая помощь очень важна и весома. Мы видим, что газодобывающее предприятие берет на себя ответственность там, где работает, и не оставляет село наедине с проблемами", - говорит Наталия Нос.

Главная выгода для местной власти от партнерства с газодобытчиков – возможность финансировать важные проекты. Рента и соглашение о социальной ответственности позволяет вкладывать средства в развитие и тем улучшать условия жизни для жителей района.

"Это ответственная компания. У нас с ними никаких проблем нет. Если бы все предприятия в стране были такими ответственными, как ДТЭК, мы бы жили намного лучше. Как председатель районного совета я очень благодарен компании за их сотрудничество", – отмечает председатель Шишацкого районного совета Владислав Сафонов.

Ранее также сообщалось, что ДТЭК Нефтегаз привлекает на украинский рынок американские технологии.

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