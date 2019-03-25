Если Россия "перекроет кран": Украина сделала "газовое" предложение Венгрии

"Укртрансгаз" готов предоставить аналогичные услуги и другим странам Европы

Фото: AFP

Если Россия "перекроет кран": Украина сделала "газовое" предложение Венгрии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/615/4d4/5c46154d4279b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/615/4d4/5c46154d4279b.jpg 2019-03-25T12:50:00+02:00 Экономика "Укртрансгаз" готов предоставить аналогичные услуги и другим странам Европы

В случае остановки Россией транзита газа Украина в состоянии помочь Венгрии пройти отопительный сезон. Об этом заявили в "Укртрансгазе".

Украинская госкомпания предложила европейским поставщикам воспользоваться свободными мощностями украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) и создать дополнительные запасы. Такая "подушка безопасности" гарантирует бесперебойное газоснабжение в сезон, когда "Газпром" может прекратить транзит газа через Украину.

"Венгрия ежегодно потребляет больше 10 млрд куб. м природного газа. Сейчас такая потребность более чем на две трети обеспечивается российским газом, поступает в Венгрию через украинскую ГТС, около 20% – внутреннее добычи, а остальные – импортуется из Австрии. Для покрытия пикового потребления венгерских потребителей используются мощности подземных газохранилищ Венгрии общей емкостью до 6 млрд куб. м", - подсчитали в "Укртрансгазе".

При этом около 60% российского газа, который поступает в австрийский газовый хаб также транспортируется через украинскую ГТС.

"Украинские подземные газохранилища могут помочь Венгрии обеспечить бесперебойное газоснабжение следующей зимой для ее внутренних потребителей, даже если Россия прекратит транзит газа по территории Украины в страны ЕС после 1 января 2020 года. Сейчас Украина может предложить европейским заказчикам около 12 млрд куб. м объема хранения, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достичь до 260 млн куб. м. Технические возможности экспорта газа в Венгрию равны 68 ​​млн куб. м в сутки, что в четыре раза превышает производительность газотранспортного коридора из Австрии в Венгрию", – отметили в в "Укртрансгазе".

Украинская компания готова предложить аналогичные услуги и другим европейский клиентам.

Напомним, ранее Венгрия договорилась с Россией о поставках газа без транзита через Украину. Страны заключили соглашение о поставках природного газа после 2019 года независимо от того, будет ли подписан новый контракт на транзит газа через территорию Украины.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается действие транзитного контракта между Украиной и Россией. Стороны ведут переговоры о заключении нового документа, однако компромисс не достигнут. В январе 2019 года после трехсторонней встречи (Украина – Россия – Евросоюз) министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера о продлении контракта о транзите газа из России в страны Европы через Украину после 2019 года. По его словам, Москва предлагает просто продлить существующий договор, в то время, как реформа газового рынка в Украине требует заключения нового документа.

Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко уточнил в феврале, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ".

Видео: Нафтогаз Украины / Facebook

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