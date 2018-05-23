"Есть две категории дорог": в Кабмине рассказали о прогрессе дорожных работ по стране

В правительстве недовольны общим качеством дорог, а ямочный ремонт будет нужен украинским дорогам еще несколько лет

Правительство Украины будет добиваться высокого качества ремонта дорог и соответствия выполненных работ стандартам, принятым в стране, подчеркнул на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы добьемся того, что качество будет на соответствующем уровне... У нас есть сегодня две категории дорог. И я понимаю, что пока что дороги находятся в неудовлетворительном состоянии, хотя уже появляются дороги, которые приведены в порядок, и сейчас строительство идет, и все это видят. Но у нас есть две категории дорог: одни, которые уже сделало наше правительство, а другие – это те, которые еще должно сделать наше правительство", – отметил Гройсман.

В свою очередь, руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак рассказал на заседании правительства, что 90% дорог в Украине пока находятся в "ненадлежащем состоянии", и как минимум ямочный ремонт будет постоянной необходимостью еще несколько лет.

"Первая масштабная проверка в этом году была проведена на всех объектах государственных и местных дорог, которые мы делали в прошлом году... Из 487 объектов на 136 были выявлены недостатки, на 80 объектах, то есть в 60% случаев, дефекты уже ликвидированы. Хочу обозначить, что все недостатки не являются серьезными – это трещины и крошения", – рассказал руководитель Госагентства автодорог.

Как отметил Новак, самый большой процент дефектов, выявленных на ремонтах дорог в прошлом году, был зафиксирован в Донецкой, Луганской и Николаевской областях. По его словам, лучше всего ситуация с выполнением работ в Винницкой, Львовской и Одесской областях.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины в рамках проектов масштабного обновления дорожного хозяйства вводит европейскую систему управления отраслью.

Речь идет о введении четко очерченных требований к проведению работ, определении ответственности, формировании дорожного бюджета и системы контроля использования средств, пояснил Гройсман. Правительство также ужесточит контроль за ремонтом дорог. Строителями придется за свой счет устранять ошибки, допущенные при ремонте.

"Средства на проведение работ на местном уровне есть: бюджетная субвенция в объеме 11 млрд грн, а также ресурсы, полученные в результате реформы децентрализации", – заявлял ранее премьер-министр Владимир Гройсман.

Кто отвечает за дороги

Общая длина украинских дорог - 430 тыс. км. Ими можно больше 10 раз охватить Землю по экватору. Но 95% дорог страны не соответствуют нормам.

При этом "Укравтодор" не отвечает за ремонт всех путей. 250 тыс. км – это улицы и дороги населенных пунктов. Их должны ремонтировать местные власти. И если автомобиль получит повреждение из-за ямы в населенном пункте – можно идти в суд и требовать компенсацию.

Еще 170 тыс. км – дороги общего пользования. Это трассы, которые соединяют населенные пункты. Дороги общего пользования в Украине делятся на международные, национальные и местные.

"Укравтодор" передал местные дороги регионам. Это 123 тыс. км, и теперь за них отвечают облгосадминистрации. Ведомство отвечает только за остальные 46,9 тыс. км.

За чей счет ремонтируют дороги

Дорожники ремонтируют трассы за счет Дорожного фонда, а он наполняется из акцизного сбора, ввозной пошлины на нефтепродукты, импортные машины и шины. Пока в фонд поступает половина этих налогов. С 2019 года на трассы направят 75%, в 2020 году – 100% средств. Для сравнения, в этом году в фонде будет 33 млрд гривен, а в 2020 – 75,9 млрд грн.

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60% средств из Фонда идет на дороги государственного значения, за которые отвечает "Укравтодор". 35% – на трассы местного значения. Местные власти сами решают, какие дороги лучше отремонтировать в первую очередь. Еще 5% из Фонда идут на финансирование мер безопасности на дорогах.