Есть план "Б": Данилюк рассказал о возможной остановке транзита газа через Украину

Фото: "Укртрансгаз"

У Украины есть план "Б" на случай остановки транзита российского газа с 1 января 2020 года. Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью "BBC Україна".

"Было бы абсолютно безответственно не иметь плана "Б", – сказал Данилюк и добавил, что после формирования нового правительства должна быть сформирована группа, которая займется переговорами о подписании нового или продлении существующего контракта.

Реклама

При этом он уверен, что Украина "выживет" без транзита российского газа, но нужно также думать и о экономическом развитии государства.

В тренде Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

"Мы проходили через очень сложные вызовы. На все есть ответ, просто нужно всегда думать, как усиливать наши позиции. Конечно, мы выживем. <...> Но это же не только вопрос выживания, это вопрос развития страны. Поэтому когда мы говорим про транзит – это и средства, которые мы получаем, и развития ГТС, и возможность привлечения инвестиций. Это и есть развитие страны", – отметил Данилюк.

Читайте также: На условиях "Газпрома" или все же на своих: каким должен быть газовый договор с Россией

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Россия отказывается заключать договор на европейских условиях. В свою очередь, украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама