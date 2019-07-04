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Есть реальные инструменты для снижения тарифа "Укрэнерго" – советник министра энергетики

4 июля, 17:27

Сейчас есть три реальных инструмента для снижения тарифа

Фото: Pixabay

На сегодня есть реальные механизмы для снижения тарифа "Укрэнерго". Это, в свою очередь, позволит снизить тарифы для конечных потребителей. Об этом заявил советник министра энергетики Украины, экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех.

По словам эксперта, сейчас есть три реальных инструмента для снижения тарифа:

"Источниками  (снижения, – ред.) может быть, первое, закупка потерь. Потому что это составляющая тарифа "Укрэнерго" на передачу, она рассчитывалась из закупочной цены потерь в 1,62 гривны. При этом "Укрэнерго" может покупать потери по цене 57 копеек на специальном аукционе, где продается электроэнергия "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Это снижение на 3,5-3,7 копейки. А вторым источником может быть корректировка баланса. В баланс заложены завышенные объемы выработки электроэнергии зелеными. И, стало быть, для этого, если следовать по тарифу, нужны и большие объемы средств для выплаты фиксированных тарифов для зеленых. Техника, процедура пересмотра баланса существует. Это (снижение доли ВИЭ в энергобалансе, – ред.) даст возможность изменить тариф "Укрэнерго". И, конечно, еще вопрос операционной деятельности. Ее тоже можно и нужно, наверное, оптимизировать. Это касается и погашения кредитов. Источником погашения кредитов, конечно, должен быть тариф. Но эти обязательства тоже можно реструктуризировать".

7 июня НКРЭКУ утвердила тарифы Укрэнерго на II полугодие 2019, которые учитывают старт нового рынка электроэнергии и обеспечивают покрытие дополнительных расходов. В отличие от ранее действующего единого тарифа компании, Укрэнерго в новом рынке получил два тарифа: на передачу электроэнергии – 34,74 коп / кВт · ч и на диспетчерское управление – 0,89 коп/кВтч.

Ранее пресс-служба "Укрэнерго" сообщала, что 1 июля Окружной административный суд Киева приостановил действие постановлений НКРЭКУ № 954 и № 955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" подали апелляции на судебное решение о приостановлении тарифов "Укрэнерго" на второе полугодие 2019 года.

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Тег Укрэнерго, НКРЭКУ

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