Есть запас прочности: в НБУ рассказали о надвигающемся кризисе

Несмотря на то, что в Кабмине заговорили о надвигающейся рецессии, украинская экономика находится в лучшем состоянии по сравнению с периодом, как она входила в предыдущие кризисы, и владеет достаточным запасом прочности. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"С одной стороны, мы видим, что влияние на экономику будет, но с другой стороны – у нас есть большой запас прочности, чтобы пройти этот кризис", – сказал он на онлайн-пресс-брифнге в Киеве в пятницу.

Как подчеркнул Сологуб, мир впервые сталкивается с кризисом, который вызван эпидемиологической ситуацией.

"Пока что ситуация меняется каждый день и рано делать выводы. Но что мы сейчас видим. Украинцы хорошо помнят кризисы 1998-го, 2008-го и 2014 годов и строят свои предположения, исходя из этого опыта... Мы считаем, что ситуация в Украине другая", - добавил он.

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По словам Сологуба, в отличие от предыдущих кризисов Украина накопила достаточное количество валютных резервов, чтобы сглаживать колебания в нестабильные времена. Банковская система страны сбалансирована. Среди негативных факторов влияния кризиса – снижение уровня туризма, а также экспорта.

"Сейчас наблюдаем некоторое снижение мировых цен на такие товары, как пшеница или кукуруза. Но оно составляет 10%, тогда как падение цен на нефть – 50-60%. Это большая разница. <...> Спрос на продукцию нашего экспорта сохранится, а если снизится, то незначительно", – прокомментировал Сологуб.

НБУ также прогнозирует временное уменьшение заграничных переводов граждан в Украину, и оно не будет кардинальным.

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"Скорее всего, это влияние будет временным. Вместе с восстановлением экономики в Польше, Чехии, Италии приведет и к возобновлению переводов", – отметил замглавы НБУ.

В то же время ситуация с платежным балансом остается контролируемой, добавил Сологуб.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 в Украине уже начали принимать экономические меры. В частности, сегодня 18 марта, в Украине вступил в силу закон, которым вводятся налоговые послабления для бизнеса на время карантина.

Как сообщалось, в Украине ввели карантин и закрыли внешние границы, чтобы не допустить распространения коронавируса. Подробности узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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