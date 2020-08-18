Эстония выслала украинских заробитчан: юристы заявили о нарушении конституции

Эпопея вокруг высылки украинских сезонных рабочих из Эстонии за нарушение коронавирусного карантина все еще продолжается. К ситуации подключилось адвокатское бюро Triniti, которое не считает дело законченным, сообщает сайт err.ee.

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"До сих пор мы не знаем причин, почему этих украинцев выслали из Эстонии. Все девять человек уже покинули Эстонию и, по моим данным, находятся на территории Украины. Суть спора в том, что в бумаге от полиции ни одного обоснования не написано. Там просто сообщается о решении полиции, что человек должен покинуть Эстонию. И написан срок, когда он должен это сделать. Мы начали судиться, чтобы понять, в чем же причина. Чтобы в будущем знать, чего не делать, а что обязательно надо делать", – заявил адвокат Triniti Рамиль Пярди.

По словам юриста, самая большая проблема в том, что полиция может не обосновывать свои решения. Согласно эстонскому закону об иностранцах, с такими жалобами невозможно обратиться в суд. Суд первой инстанции отклонил жалобу Пярди.

"Если наши клиенты – работодатели этих украинцев – согласятся, то мы обжалуем решение в окружном суде. А потом, может, дойдем и до Государственного суда. И хорошо, если бы он принял такое решение, что закон об иностранцах не соответствует конституции", – сказал Пярди.

А заместитель главного редактора издания Äripäev Айвар Хундимяги в комментарии err.ee заявил, что все госучреждения и другие члены общества обязаны все сделать для того, чтобы не допустить новых и более масштабных вспышек коронавируса.

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"Только вот в случае с фермерами правительство и государственные ведомства этим летом явно перегнули палку", – заявил он.

Напомним, более 150 заробитчан из Украины прибыли в Эстонию оплаченным фермерами спецрейсом 21 июля. Прибывших протестировали на COVID-19 в Таллиннском аэропорту (положительными оказались три пробы), а затем поместили в карантин на две недели перед началом работы, после чего снова протестировали.

Ранее сообщалось, что фермеры Эстонии просили не депортировать украинских заробитчан, заявив, что те здоровы как быки.

О том, как обманывают украинских заробитчан за рубежом, смотрите в сюжете:

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