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Эстонский премьер о "Северном потоке – 2": Проект – политический, какой смысл вести еще одну трубу?

26 августа, 19:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Юри Ратас сомневается в целесообразности прокладки новой трубы

Глава эстонского правительства Юри Ратас в очередной раз критически высказался в адрес российского газопровода "Северный поток – 2".

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"Пункт первый – речь идет о политическом проекте. Пункт второй – когда мы вообще говорим об этой трубе, то она должна отвечать газовым директивам ЕС, европейской регуляции. Пункт третий. Если сейчас уже существует труба, которая называется "Северный поток – 1", и которая в данный момент не работает на 100 процентов своей мощности, то какой смысл вести под водой еще одну трубу? Иными словами, Эстония считает этот проект политическим", – цитируют Юри Ратаса радионовости ERR.

"Эстония не поддерживала ни строительство первого "Северного потока", ни "Северного потока – 2". Такова по-прежнему наша позиция", – заключил Ратас.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что ноябре 2019-го тогдашний украинский премьер Алексей Гончарук призвал министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу усилить противодействие реализации газопровода "Северный поток – 2", в том числе путем скоординированных действий стран-членов Европейского Союза и НАТО.

Напомним, а в июле 2018-го тогдашняя глава МИД Эстонии Свен Миксер назвала "Северный поток – 2" кремлевским рычагомвлияния.

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Эстония газопровод Северный поток 2 Юри Ратас
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