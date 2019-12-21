Это компромисс: экономист о газовых переговорах с Россией

Контракт между Украиной и Россией о транзите газа, по информации, которая есть на данный момент, является компромиссом – он частично удовлетворяет и первичные запросы Украины, и требования со стороны России.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Первично Украина хотела иметь контракт на 10 лет и объем по 60 млрд кубов ежегодно, Россия вообще хотела контракт только на один год и с неопределенным объемом. Сейчас мы получили пятилетний контракт и есть возможность рассчитывать на доходы от транзита, но размер этих доходов будет зависеть от самого тарифа", – отметил эксперт.

Также он добавил, что, "если тариф Украине получится поднять, то даже при объеме до 40 млрд кубов в год мы сможем получать не меньшие суммы, чем те, что мы получаем сейчас – это до 3 млрд долларов в год".

"Пока что о тарифах информации нет. Понятное дело, что, если бы контракт и был подписанным, он не мог бы быть на 100% таким, каким хотела Украина, и на 100% таким, каким хотела Россия, поэтому был необходим компромисс. Очевидно, что в 2020 году еще не заработает на полную мощность "Северный поток – 2", поэтому России придется использовать украинскую газотранспортную систему для поставок газа Европу", – резюмировал Новак.

Напомним, Кабинет министров опубликовал протокол встречи по газу представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран ("Оператор газотранспортной системы Украины", "Нафтогаз Украины", "Газпром").

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил детали договоренностей с Россией по транзиту газа.

Фактически министр подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию, что стороны могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на 5 лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021–2024 годах – по 40 млрд кубометров.

"Договор будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет на тех же условиях", - сказал он.

Оржель отметил, что тариф на транспортировку газа будет повышен. "Будет определенное повышение тарифа на транспортировку", - сказал Оржель.

Также он сообщил, что "Газпром" выплатит Украине порядка 3 млрд долл согласно решению Стокгольмского арбитража.

По его словам, контракт предусматривает отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Россия и Украина 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулирование взаимных требований.

Подтверждение последовало и от Еврокомиссии, которая подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

Как выяснили СМИ, "Газпром" якобы готов заплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Правда, анонимные источники утверждают, что выплата будет осуществляться не напрямую, а через арест имущества российского газового монополиста. В ответ на это украинская сторона готова отказаться от нового иска к "Газпрому" на 12 млрд долларов.

Вопрос присужденных выплат был главным камнем преткновения в переговорном процессе о новом газовом контракте. В числе прочего российская сторона настаивала, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. А Украина аргументировала свою позицию тем, что отказ от исков нецелесообразен.

Как известно, срок действия предыдущего контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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