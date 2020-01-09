"Это ненормально": жадность Кремля вывела Лукашенко из себя

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: сайт Кремля

Беларусь отказалась от поставок российской нефти и нашла себе другого импортера этого ресурса, утверждает президент страны Александр Лукашенко, несмотря на то, что ранее в январе в концерне "Белнефтехим" заявили о подписании контрактов с Россией.

"Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли", – цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Он напомнил, что, несмотря в России "горлопанят" о 75-ой годовщине Великой Победы, но не стесняются зарабатывать на поставках нефти в Беларусь.

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"Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", – констатировал Александр Лукашенко.

Напомним, раньше он пожаловался, что после подписания Москвой и Минском Договора о Союзном государстве Кремль каждый год выдвигает его стране новые условия для интеграции – Лукашенко признался, что не знает "на хрена нужен тогда такой союз".

Поскольку две страны не смогли договориться о поставках нефти, ранее в этом месяце Россия остановила поставки "черного золота". Но в тот же день возобновила их.

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