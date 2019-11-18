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"Это политический, а не бизнес-проект": Гончарук поблагодарил Литву за позицию по "Северному потоку – 2"

18 ноября, 17:51

Премьер-министр встретился со спикером литовского Сейма

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Украина и Литва имеют общую позицию о недопустимости реализации проекта "Северный поток – 2", который монополизирует энергетический рынок и неизбежно приведет к ухудшению качества услуг для всех потребителей.

Об этом в понедельник, 18 ноября, заявил премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с председателем литовского парламента (Сейма) Викторасом Пранцкетисом, сообщает правительственный портал.

По словам премьера, энергетическая безопасность – приоритет не только для Киева, но для всей Европы.

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"Этот вопрос должен обсуждаться на самом высоком уровне в ЕС, поэтому я благодарю Литву за поддержку в этом вопросе. Я рад, что у нас есть общая позиция о недопустимости реализации проекта "Северный поток – 2". Это политический, а не бизнес-проект, и очень важно остановить его разрушительное влияние, ведь речь идет о безопасности всей Европы", – подчеркнул Гончарук.

Викторас Пранцкетис (слева) и Алексей Гончарук. Фото: Кабинет министров Украины

Викторас Пранцкетис (слева) и Алексей Гончарук. Фото: Кабинет министров Украины

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Новости "Сегодня" писали, что "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

В конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

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Литва Викторас Пранцкетис Северный поток 2 Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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