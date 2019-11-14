"Это важный первый шаг": Всемирный банк прокомментировал решение Рады по рынку земли

В банке заявили, что ожидают принятия закона об обороте земель в целом и других "земельных" законов

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Всемирный банк поддерживает принятие в первом чтении законопроекта о рыночном обороте земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщила пресс-служба представительства банка в Украине.

"Это важный первый шаг для открытия рынка сельскохозяйственных земель и использования аграрного потенциала Украины на благо всех украинцев. Мы ждем принятия закона в целом и принятия пакета законов, предотвращающих концентрацию земли в одних руках и обеспечивающих прозрачность", – говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные громады и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

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10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Принятый Радой в первом чтении 13 ноября законопроект № 2178-10 предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициары которых иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

При этом Зеленский в видеообращении 11 ноября заявил, что продавать и покупать землю смогут только украинцы и украинские компании. Такие поправки, по словам президента, внесут в законопроект о рынке земли ко второму чтению:

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