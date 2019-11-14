Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,32
26,76

"Это важный первый шаг": Всемирный банк прокомментировал решение Рады по рынку земли

14 ноября, 18:58

В банке заявили, что ожидают принятия закона об обороте земель в целом и других "земельных" законов

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Всемирный банк поддерживает принятие в первом чтении законопроекта о рыночном обороте земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщила пресс-служба представительства банка в Украине.

"Это важный первый шаг для открытия рынка сельскохозяйственных земель и использования аграрного потенциала Украины на благо всех украинцев. Мы ждем принятия закона в целом и принятия пакета законов, предотвращающих концентрацию земли в одних руках и обеспечивающих прозрачность", – говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные громады и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

Реклама

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Принятый Радой в первом чтении 13 ноября законопроект № 2178-10 предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициары которых иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

В тренде
"Нерешенные вопросы": эксперты оценили шансы Украины на новую программу МВФ

При этом Зеленский в видеообращении 11 ноября заявил, что продавать и покупать землю смогут только украинцы и украинские компании. Такие поправки, по словам президента, внесут в законопроект о рынке земли ко второму чтению:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Верховная Рада Всемирный банк земельная реформа законопроект рынок земли

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отмена пенсий в Украине: правда ли это, и как жить без них
Отмена пенсий в Украине: правда ли это, и как жить без нихЭкономика
Какими будут цены на землю после открытия рынка: названы суммы
Какими будут цены на землю после открытия рынка: названы суммыЭкономика
В Минэкономики назвали стоимость гектара после открытия рынка земли
В Минэкономики назвали стоимость гектара после открытия рынка землиЭкономика
Украину заваливают импортной картошкой: побит исторический рекорд
Украину заваливают импортной картошкой: побит исторический рекордЭкономика
Украинцам обещают рост цен в ноябре и декабре: что подорожает больше всего
Украинцам обещают рост цен в ноябре и декабре: что подорожает больше всегоЭкономика
"Вырастут не сильно": Гончарук объяснил, что будет с пенсиями в 2020 годуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...