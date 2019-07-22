"Этот день настал": Украина довела до максимума мощности ГТС по импорту газа

О том, что ГТС используется на 100%, сообщил Сергей Макогон

Фото: "Укртрансгаз".

Вслед за наращиванием запасов топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) свыше 15 млрд куб. м, импорт газа по состоянию на понедельник, 22 июля, достиг 66,3 млн куб. м, что соответствует 100% технических мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Об этом написал директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

"Этот день настал! Импорт газа достиг 66,3 млн куб. м, что соответствует 100% технических мощностей. Знаковое событие. К сожалению, мы еще не можем использовать всю нашу инфраструктуру на границе, так как большая ее часть все еще контролируется "Газпромом", и он отказывается приводить правила работы на ней к европейским нормам", – подчеркнул он.

При этом Макогон выразил уверенность, что с 1 января 2020 года "эта проблема уйдет вместе со старым транзитным контрактом и мы начнем работать по европейским правилам" на всех газоизмерительных станциях на границе.

"Если бы сейчас у нас работали европейские правила, то мы могли бы сейчас импортировать 366 млн куб. м. 66 – физически и еще 300 – виртуально путем замещения транзитных объемов", – добавил он.

Новости "Сегодня" писали, что Украина начала сезон закачки природного газа 5 апреля. О том, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м "зимнего" газа, ранее заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Напомним, с 2015 года Украина не импортирует газ из России. Весь объем российского топлива, который проходит через Украину, – это транзит. При этом контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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