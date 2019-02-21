"Эту инспекцию можно разгонять и рассылать штрафы по почте": интервью с Максимом Нефьодовым, часть 2

Первый замглавы Минэкономразвития – об инструменте репутации, невыполнимых правилах и введении наказаний для проверяющих

Максим Нефьодов. Фото: сайт "Сегодня".

"Эту инспекцию можно разгонять и рассылать штрафы по почте": интервью с Максимом Нефьодовым, часть 2 Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d83/663/5c6d83663ea07.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d83/663/5c6d83663ea07.jpg 2019-02-21T07:51:00+02:00 Экономика Первый замглавы Минэкономразвития – об инструменте репутации, невыполнимых правилах и введении наказаний для проверяющих

Осенью 2018 года Кабмин утвердил новые правила проверки бизнеса в Украине. Тогда же был запущен "Инспекционный портал", где публикуется информация о плановых, внеплановых и комплексных проверках большинства контролирующих органов, а также размещены критерии проверок. Чем может быть полезен этот портал для бизнеса и опасен для проверяющих, рассказывает первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов.

(Первую часть интервью Нефьодова сайту "Сегодня" читайте здесь).

- Максим, вы говорили, что с 2019 года серьезно меняются правила проверок бизнеса и усиливается ответственность проверяющих. В чем конкретно заключаются новшества?

- Да, мы проводим большую реформу в сфере контроля. Начну с того, что бизнес-климат состоит из двух частей. Первая – это правила бизнеса. И в этой сфере мы проводим дерегуляцию: меняем законы, устраняем коррупционные риски и т. д. Но какими бы простыми ни были правила, если проверяющий приходит на предприятие, чтобы получить взятку, то это сразу отпугивает любого инвестора, а кроме того, создает угрозы для потребителей. Угрозы того, что за взятку он пропустит некачественную продукцию, закроет глаза на какие-то нарушения безопасности труда и т.д.

Что делать в такой ситуации? Классический фейсбучный ответ – "всех расстрелять" – нереалистичный. Поэтому мы меняем подход к проверкам. Теперь все проверки будут риск-ориентированными. То есть государство будет определять риски, от которых хочет обезопасить себя и общество, оно же будет определять критерии проверок (то есть разрабатывать критерии будут инспекции, а утверждать – Кабмин) и составлять график проверок. Простой пример: пожарная безопасность. Государство формулирует цель: мы хотим, чтобы у нас было как можно меньше пожаров, а если они и случатся, то с наименьшими последствиями для имущества и жизней людей. Потом мы делим предприятия по группам риска, они набирают какое-то количество баллов по ряду критериев. Например, рискованность бензоколонки в этом смысле будет выше, нежели рискованность магазина зоотоваров. А рискованность химзавода – выше, чем бензоколонки. Высокорискованные предприятия будут проверяться, условно говоря, раз в год, низкорискованные – раз в 5 лет. и т.д.

И, наконец, третий блок – утверждаются так называемые чек-листы, листы проверок, которые помогут отойти от субъективизма. Чек-лист – это перечень того, что инспектор должен проверить. Он не может проверить больше или меньше. И главное – вся эта информация – риск-критерии, графики, результаты проверок – теперь будет вноситься в открытую базу данных на портале inspections.gov.ua. Там уже есть информация о более чем 100 тыс. реально проведенных проверок, есть критерии и планы проверок на будущее.

Когда проходит определенный цикл – например, год – правительство будет анализировать, привели ли проверки к уменьшению рисков. Если да – значит, будем продолжать в том же направлении. А если результатов нет – значит, нужно это направление менять.

У нас есть инспекции, которые видят нарушения в 99% всех проверок. Что это значит на практике? Во-первых, что эту инспекцию можно разгонять и просто рассылать всем штрафы по почте. А во-вторых – что это за правила, которые нарушают 99% людей? Получается, это уже не нарушение правил, а норма, и мы проверяем что-то такое, что не нарушать просто физически невозможно. Значит, нужно менять правила.

- Доступ к базе проверок открыт для всех?

- Информация о проверках полностью открыта. Во-первых, для того, чтобы любой человек мог посмотреть, когда его предприятие ожидает проверка, какие критерии этой проверки, и подготовиться заранее. У нас сейчас еще бытует мнение, что все правила выдумали чиновники, чтоб инспекторам было что проверять. А мы пытаемся перейти к западной системе, когда предприниматель понимает, что соблюдать правила – в его интересах, это нужно, чтобы быть защищенным.

Кроме того, мы хотим, чтобы работал инструмент репутации. Сейчас к проверкам относятся как к "халепе". Хотя все хотят быть уверенными в своей безопасности. Например, в торговых центрах. Сейчас любой человек может зайти на inspections.gov.ua и посмотреть, какие ТЦ имели высокие риски пожароопасности, какие – низкие, у кого было много нарушений, у кого – мало.

- Когда база inspections.gov.ua начала работу и когда будут сделаны первые выводы?

- Мы прошли в пилотном режиме уже полтора цикла. Пилотный проект заключался в том, что инспекции работали по новой системе наполовину добровольно, ответственности за нарушения еще не было. И, честно говоря, далеко не все вносили абсолютно все данные, вовремя.

Тем не менее даже по результатам такой работы мы раз в квартал проводили заседание Кабмина, анализировали результаты, определяли сферы, в которых имеются какие-то системные проблемы, и отменяли сотни устаревших актов. Сейчас, когда новая система стала обязательной, до конца года мы пройдем один цикл и тогда сможем делать выводы и что-то менять более существенно.

Мы также подготовили законопроект №8124, который связан с легкостью ведения бизнеса, и мы возлагаем на него большие надежды. К сожалению, депутаты не торопятся его принимать. Поэтому и через ваше издание мы еще раз хотим обратиться к народным депутатам с просьбой поддержать все-таки законопроект №8124. Потому что это не политическая история. Это о том, что мы должны быть конкурентоспособны на фоне других стран. Если не будем – ну, тогда инвестиции пойдут не к нам, а в Бангладеш или Узбекистан, или куда-то еще.

Возвращаясь к проверкам – уже сейчас, через год с небольшим после начала работы портала, мы видим достаточно существенное уменьшение процента проверок, в результате которых обнаружены нарушения. Мне все еще страшно называть абсолютную цифру – она еще 64,9%, но уже не 99%. Было около 5 тыс. проверок, и 65% из них обнаружили нарушения. А санкции были наложены только в 40% случаев, когда были выявлены нарушения.

Конечно, эта система не идеальна. Нужно отработать хотя бы несколько циклов, чтобы понять тренды и начать устранять недочеты. Но это гораздо более реалистичный путь, чем "всех расстрелять".

Государство не может полностью устраниться от контроля. Но оно может и должно сделать проверки более легкими, более риск-ориентированными, чтобы стимулировать соблюдение законности, гарантировать безопасность для жизни и здоровья людей.

- Какую ответственность теперь будут нести инспектора?

- Инспектор, который не вносит данные в базу, который приходит, условно говоря, по собственной инициативе, на предприятие, на которое ему хочется, а не по плану, – за это законодательством предусмотрена административная ответственность. Санкции могут быть разные, начиная от выговора и заканчивая увольнением, штрафами и т.д.

Раньше ответственности инспекторов не было предусмотрено вообще. До начала этой реформы у нас в принципе не было никаких инструментом, чтобы влиять на качество работы разных инспекций. Можно было пожурить, пригрозить увольнением, но критериев нарушений не было и реальных санкций к нарушителям не применялось.

Фото: сайт "Сегодня"

- А по работе инспекций уже можете озвучить какие-то выводы, хотя бы предварительные?

- Все можно увидеть на портале. Лидер по количеству выявленных нарушений у нас сейчас "пожарники", то есть ДСНС. 1250 проверок – и 707 компаний, к которым применены санкции.

Но в целом за последних четыре года ситуация драматически улучшилась. Системных проблем практически не осталось. Те проблемы, которые остаются, там уже не все так однозначно. Например, там могут иметь место споры хозяйствующих субъектов. Но в этом уже нет вины украинского государства. Компании становятся банкротами и в Америке, и в Китае.

Я не могу, конечно, сказать, что Украина стала идеальной страной. Это, мягко говоря, не так. И, конечно, есть и региональная специфика, и целые сектора, где ситуация не идеальна. Есть еще проблемы с экологической инспекцией в портах, есть проблемы с доступом к недрам – первые прозрачные аукционы будут проходить только со следующего месяца. Но в целом ситуация стала значительно лучше.

И это не только наша оценка. Например, на недавнем бизнес-форуме в Берлине многие представители немецкого бизнеса говорили со сцены, что это лучшая Украина, которую они видели за все время ведения своего бизнеса тут, у нас. И это на самом деле приятно. Потому что тут привыкаешь к потоку "зрады" в Фейбсбуке и начинает вправду казаться, что ситуация становится все хуже. Но оценка со стороны инвесторов, которые трезво относятся к этим вопросам, – она радует.

Улучшение ситуации с бизнес-климатом можно проследить и по жалобам, которые поступают к бизнес-омбудсмену. Во-первых, почти 75% этих жалоб получают позитивное решение. Во-вторых, регулярно публикуются и сами жалобы, и статистика: на какие органы больше жалуются. Там, где выявлены системные проблемы, подаются рекомендации для правительства: что изменить? И мы учитываем эти рекомендации.

Напомним, ранее мы рассказывали о сложной ситуации, которая сложилась с проверкой пищевых предприятий и продуктов питания в Украине.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.