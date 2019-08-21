"Евробляхам" готовят отсрочку штрафов, Россию хотят вернуть в "Большую восьмерку": итоги дня

Общество

8 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войсканарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

83% граждан Украины считают себя патриотами своей страны (почти столько же, как и в 2018 году), сообщила социологическая группа "Рейтинг" результаты опроса, проведенного в августе 2019 года. 11% опрошенных не считают себя патриотами.

Выделил 5 млн 378,3 тыс. грн Кабинет министров для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей двух погибших военных и шести военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в АТО. Членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов, а получившим инвалидность в зависимости от группы, – от 250 до 400 минимумов. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине с 1 января 2019 года установлен в размере 1921 грн.

В Украине 96% учителей нуждаются в психологической и юридической поддержке, о чем свидетельствует исследование проекта "Pro.Школу". По данным опроса, проведенного экспертами проекта, 88% учителей никогда не обращались к психологу за помощью, 91% нуждаются в бесплатной юридической помощи, а 68% хотели бы знать, как решать конфликтные ситуации с родителями и учениками.

7373 субъекта издательского дела внесены сейчас в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции. Из них 5643 – юридические лица и 1730 – физические. Из общего количества субъектов 2060 занимаются лишь издательской деятельностью, 679 – изготовлением издательской продукции, а 430 – распространением издательской продукции. Остальные сочетают 2-3 вида деятельности в издательском деле.

Министерство инфраструктуры поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского по отсрочке введения штрафных санкций для водителей авто на еврономерах ("евроблях") и войдет в рабочую группу по созданию законопроекта, призванного урегулировать порядок растаможивания автомобилей.

Кандидатуры глав Винницкой, Запорожской и Ровенской ОГА, предложенные президентом Владимиром Зеленским, согласовал Кабмин. На должность руководителя Винницкой ОГА предложен Владислав Скальский, Запорожской – Виталий Туринок, Ровенской – Виталий Коваль.

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В течение 90 дней в 180-дневный период могут находиться без виз в Северной Македонии украинцы с биометрическими паспортами. Кабинет министров утвердил соглашение с правительством Северной Македонии об условиях взаимных безвизовых поездок граждан.

Экономика

Ослабил на 7 копеек до 25,20 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 21 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 20 августа.

17,4 млрд кубометров газа уже находится в подземных хранилищах газа Украины, что является наибольшим показателем с 2012 года. Как сообщили в "Укртрансгазе", завершена закачка газа в четыре (из 10) подземные хранилища в связи с достижением плановых объемов. Режим закачки продолжается на шести хранилищах в среднесуточном объеме 75 млн куб. м.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него В тренде "Евробляхам" готовят отсрочку штрафов, Россию хотят вернуть в "Большую восьмерку": итоги дня

Сократился в два раза импорт дизельного топлива из Российской Федерации в августе, сообщил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.

Согласован международный ветеринарный сертификат для экспорта мяса птицы из Украины в Японию. Госпродпотребслужба ожидает в 2019-2020 гг. открытие рынков 24 стран для украинских продуктов птицеводства.

Будет повышена с 1 сентября заработная плата педагогическим работникам дошкольных, внешкольных и профессионально-технических учебных заведений Киева, заявил мэр столицы Виталий Кличко на Августовской конференции педагогических и научно-педагогических работников столицы.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов прогнозирует полноценный запуск своего ведомства в конце сентября: для этого Кабинет министров должен возложить на службу исполнение таможенных функций.

Кабмин возложил на Государственную налоговую службу функции реализации в стране налоговой политики, что позволит ей приступить к полноценной работе. К ГНС перейдут функции и полномочия Государственной фискальной службы (ГФС) по администрированию ЕСВ, а также в сфере борьбы с нарушениями налогового законодательства.

Мир

Правительство ФРГ выступило против идеи возвращения России в число государств "Большой восьмерки". Об этом заявил спикер немецкого правительства. Он напомнил, что Россию исключили из группы наиболее развитых экономик мира из-за аннексии Крыма и дестабилизации восточной Украины. "Обе ситуации сохраняются", – сказал спикер. Ранее Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора согласились, что Россию нужно пригласить на саммит G7 в 2020 году.

Премьер-министр Италии подал прошение об отставке президенту страны. У президента есть три варианта: способствовать созданию нового парламентского большинства, назначить техническое правительство или объявить досрочные выборы.

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600 млн долларов в год президент США Дональд Трамп собирался предложить властям Дании за передачу Гренландии Соединенным Штатам. Об этом сообщила Washington Post. Сколько лет Вашингтон собирался перечислять такие суммы Дании, не говорится.

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