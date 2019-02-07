"Евробляхи" наступают: в Украине растаможили 80 тыс. авто

Только за 6 февраля украинцы оформили свыше 3,8 тыс. авто и оплатили 233,5 млн грн

Фото: Евробляхи / Facebook.

"Евробляхи" наступают: в Украине растаможили 80 тыс. авто //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c41/0e2/5c5c410e29ad9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c41/0e2/5c5c410e29ad9.jpg 2019-02-07T16:37:00+02:00 Экономика Только за 6 февраля украинцы оформили свыше 3,8 тыс. авто и оплатили 233,5 млн грн

С момента вступления в силу законов о "евробляхах" украинцы заплатили за льготное таможенное оформление автомобилей на иностранных номерах более 5 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в четверг, 7 февраля.

Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 6 февраля 2019-го включительно транспортных средств достигло 80,1 тыс. Только 6 февраля граждане оформили более 3,8 тыс. автомобилей и оплатили 233,5 млн грн.

"Это машины, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита", – пояснили в ГФС.

В Госслужбе добавили, что активнее всего проходит оформление в Киеве (почти 13,2 тыс. авто), Волынской (10,2 тыс.), Черновицкой (7,2 тыс.), Львовской (6,8 тыс.) и Закарпатской (6,8 тыс.) областях.

Напомним, 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

В январе 2019 года замглавы ГФС Виктор Кривицкий опроверг информацию о возможном продлении льготного режима. По его словам, после 22 февраля собственники авто будут платить за оформление полную ставку акциза, а с мая "к нарушителям таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз" правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства".

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