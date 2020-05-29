Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,91
29,62
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Еврокомиссия даст Украине полмиллиарда евро: все согласования завершены

29 мая, 14:00

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Помимо этих денег наша страна до конца года может получить от ЕС 1,2 млрд евро на борьбу с коронавирусом

Еврокомиссия, которая создает фонд на 750 млрд евро для спасения экономики от последствий пандемии, одобрила выделение Украине кредита в 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Еврокомиссия одобрила выделение 500 млн евро кредитования Украине в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи этой стране. Эти средства выделены после выполнения Украиной всех согласованных с ЕС критериев и требований МВФ. Таким образом в общей сложности в 2014 года ЕС выделил Украине в общей сложности 3,8 млрд евро, что является самым большим объемом макрофинансовой помощи государству, не входящему в ЕС", – говорится в заявлении.

Там напомнили, что Украина еще сможет получить от ЕС в этом году 1,2 млрд евро в рамках финансирования усилий по борьбе с пандемией коронавируса, о чем ранее писал сайт "Сегодня".

Реклама

В тренде
Курс доллара пойдет в гору: эксперт назвал условие

Напомним, недавно в Еврокомиссии спрогнозировали рецессию исторического размаха, назвав шесть главных рисков.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ЕС Европа Еврокомиссия коронавирус макрофинансовая помощь

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рада приняла решение о пенсионном возрасте для женщин
Рада приняла решение о пенсионном возрасте для женщинЭкономика
Юзик показал доходы и расходы за год депутатства
Юзик показал доходы и расходы за год депутатстваЭкономика
Кредит не дороже 200% и
Кредит не дороже 200% и "этический кодекс" для коллекторов: как новые правила НБУ повлияют на украинцевЭкономика
Европа снимает карантин: эксперт назвал главные препятствия для выезда заробитчан за рубеж
Европа снимает карантин: эксперт назвал главные препятствия для выезда заробитчан за рубежЭкономика
Новости из Китая ударили по рынку нефти
Новости из Китая ударили по рынку нефтиЭкономика
Дешевые запасы кончились: цены на автогаз растут
Дешевые запасы кончились: цены на автогаз растут "семимильными шагами"Авто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...