Еврокомиссия даст Украине полмиллиарда евро: все согласования завершены

Помимо этих денег наша страна до конца года может получить от ЕС 1,2 млрд евро на борьбу с коронавирусом

Еврокомиссия, которая создает фонд на 750 млрд евро для спасения экономики от последствий пандемии, одобрила выделение Украине кредита в 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Еврокомиссия одобрила выделение 500 млн евро кредитования Украине в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи этой стране. Эти средства выделены после выполнения Украиной всех согласованных с ЕС критериев и требований МВФ. Таким образом в общей сложности в 2014 года ЕС выделил Украине в общей сложности 3,8 млрд евро, что является самым большим объемом макрофинансовой помощи государству, не входящему в ЕС", – говорится в заявлении.

Там напомнили, что Украина еще сможет получить от ЕС в этом году 1,2 млрд евро в рамках финансирования усилий по борьбе с пандемией коронавируса, о чем ранее писал сайт "Сегодня".

Реклама В тренде Курс доллара пойдет в гору: эксперт назвал условие

Напомним, недавно в Еврокомиссии спрогнозировали рецессию исторического размаха, назвав шесть главных рисков.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама