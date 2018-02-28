Еврокомиссия пока не утвердила макрофинансовую помощь для Украины – СМИ

Такое решение Еврокомиссия может принять на следующей неделе

Европейская комиссия не утвердила программу макрофинансовой помощи для Украины, а лишь осбудила ее, и формального решения еще нет, сообщает УНИАН о ссылкой на источник в Еврокомиссии.

"Сегодня утром на заседании Комиссии состоялось обсуждение, которое базировалось на технической оценке запроса, полученного от украинской стороны. Формального утверждения или формальных предложений не было", – приводит агентство слова источника в ЕК.

Как сообщается, источник предположил, что такое решение может быть принято на следующей неделе.

Напомним, глава украинского Минфина Александр Данилюк заявил, что Еврокомиссия одобрила программу макрофинансовой помощи Украине. Ожидается, что новая программа будет подобна той программе макрофинансовой помощи, которая завершилась в январе-2018: три транша общим объемом 1,8 млрд грн.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил 24 ноября 2017 года после переговоров с представителями Еврокомиссии, что с 2018 года должна начать действовать новая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза,объем которой будет составлять приблизительно 1,8 млрд евро.

Как сообщалось, в апреле минувшего года ЕС выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Как известно, ЕС предоставлял Украине макрофинансовую помощь сроком на 2,5 года – срок действия помощи истек 4 января 2018 года. После выделения второго транша общая сумма займов от ЕС, поступивших в Украину, составила 2,81 млрд евро с начала 2014 года.

При этом, как заявил 1 декабря 2017 года президент Петр Порошенко, объем новой программы макрофинансовой помощи Европейского Союза для Украины составит 1,8 млрд евро.