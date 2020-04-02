Еврокомиссия рассказала о беспрецедентной поддержке во время эпидемии: кто ее получит

В Европе предложили новый механизм поддержки занятости и предприятий в связи с кризисом COVID-19

Пока украинский парламент определяется с дальнейшим обеспечением сотрудничества Украины с МВФ, Европейская комиссия предложила новый механизм поддержки занятости и предприятий в связи с кризисом COVID-19, тяжело отразившемся на экономике. Об этом заявила в Брюсселе на пресс-конференции, передававшейся по видеосвязи, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Речь идет о создании инструмента солидарности SURE с активом в 100 млрд евро, чтобы "помочь работникам сохранить свои доходы, а предприятиям оставаться на плаву". Также предлагается перенаправить все имеющиеся средства структурных фондов на противодействие последствиям пандемии коронавируса.

"Для этого кризиса коронавируса годится только самая сильная реакция. Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Каждый доступный евро в бюджете ЕС будет перенаправлен на решение кризиса, каждое правило будет упрощено, чтобы обеспечить быстрое и эффективное финансирование. С новым инструментом солидарности мы мобилизуем 100 млрд евро, чтобы люди могли работать. Тем самым мы объединяем усилия с государствами-членами для спасения жизней и защиты средств к существованию. Это европейская солидарность", – заявила фон дер Ляйен.

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Новый инструмент предоставит до 100 млрд евро в виде займов странам, которые в них нуждаются, чтобы гарантировать, что работники получают доход, а предприятия сохраняют свой персонал. Это позволит людям продолжать оплачивать аренду жилья, счета и покупки продуктов питания и обеспечит столь необходимую стабильность для экономики, объяснила глава ЕК.

Кредиты, объясняют в Еврокомиссии, будут основаны на гарантиях, предоставляемых государствами-членами, и будут направлены туда, где они наиболее необходимы. Все государства-члены смогут использовать их, но в первую очередь они предназначены наиболее пострадавшим.

В тренде Доллар и евро покатились вниз: обновлен официальный курс валют

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в МВФ сравнили пандемию COVID-19 и войну. На первом этапе экономисты советуют государству гарантировать работу основных отраслей, поддерживать уязвимые слои населения, предотвращать неоправданную остановку производства.

Напомним, Организация экономического сотрудничества и развития выяснила, что каждый месяц карантина в развитых экономиках будет обходиться в два процентных пункта роста ВВП.

Также мы рассказывали о том, что мировые аналитические компании и экономические эксперты считают, что из-за пандемии коронавируса мир входит в новый экономический кризис. На этом фоне консалтинговая компания Capital Times обновила макроэкономический прогноз для Украины. Он предусматривает три сценария: базовый, пессимистичный и оптимистичный.

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