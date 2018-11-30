Еврокомиссия решила выделить Украине 500 млн евро – Порошенко

Это очень важный сигнал неизменной поддержки Евросоюза в условиях последних вызовов со стороны российского агрессора

Еврокомиссия приняла положительное решение о выделении Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

"Искренне благодарен Еврокомиссии за положительное решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро", - написал президент.

Порошенко добавил, что высоко ценит личную поддержку со стороны президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и вице-президента Валдиса Домбровскиса.

"Очень важным сигналом неизменной поддержки Евросоюза в условиях последних вызовов со стороны российского агрессора", - написал президент.

Напомним, 14 сентября Украина и Еврокомиссия подписали меморандум о макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

9 марта 2018 года Евросоюз предложил Украине новую, четвертую программу макрофинанса. В рамках программы Украина получит финансовую помощь двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро – Украина не смогла выполнить условия для получения от ЕС третьего транша финпомощи.