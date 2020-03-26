Европа беспокоится об экономике: что планируют сделать

На фоне пандемии коронавируса в Европе готовят пакет мер стимулирования экономики, подобный "плану Маршалла". Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.
"Когда я говорю "план Маршалла", я имею в виду серьезные амбиции", – сказал глава Европейского совета.
Он добавил, что ущерб от экономического шока означает, что меры должны быть срочными.
По словам Мишеля, эта инициатива станет "внутриевропейским планом, который должен мобилизовать капитал ЕС в рамках европейского бюджета; которые должен мобилизовать национальные фонды и который также должен мобилизовать частный сектор".
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Также мы сообщали, что несмотря на то, что ряду стран удалось остановить распространение COVID-19, этот вирус нанес значительный удар по мировой экономике, что показало поведение индексов фондового рынка, которые в ряде стран упали на 30% и более.
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