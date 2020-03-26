Европа беспокоится об экономике: что планируют сделать

Чтобы пережить экономические последствия разрушительной пандемии, в ЕС направят все капиталы на реализацию нового "плана Маршалла"

На фоне пандемии коронавируса в Европе готовят пакет мер стимулирования экономики, подобный "плану Маршалла". Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Когда я говорю "план Маршалла", я имею в виду серьезные амбиции", – сказал глава Европейского совета.

Он добавил, что ущерб от экономического шока означает, что меры должны быть срочными.

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По словам Мишеля, эта инициатива станет "внутриевропейским планом, который должен мобилизовать капитал ЕС в рамках европейского бюджета; которые должен мобилизовать национальные фонды и который также должен мобилизовать частный сектор".

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