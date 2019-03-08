Европа нарастила импорт газа из США на 180%
Евросоюз и Штаты договорились о расширении энергетического сотрудничества
С 25 июля 2018 года по март 2019 года импорт американского сжиженного газа в страны Евросоюза вырос на 181% – до 7,9 млрд куб. м за. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн.
"С момента принятия совместного заявления ЕС и США 25 июля 2018 года о расширении стратегической торговли рост импорта сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос за год на 181%, до 7,9 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - заявил Винтерштайн.
Согласно материалам Еврокомиссии, за первые два месяца 2019 года объем экспорта сжиженного газа из США в ЕС составил 12,6% от общеевропейского импорта газа.
Напомним, ранее в "Газпроме" заявили, что Европа уже могла отказаться от газа из России, но не стала этого делать. Поэтому в российской компании уверены, что Евросоюзу нужен газопровод "Северный поток – 2".
При этом сообщалось, что США и Россия начали борьбу за газовый рынок Европы. "Газпром" пока что является крупнейшим зарубежным поставщиком газа в ЕС, занимая около трети всего рынка. Однако эксперты не исключают, что в ближайшие 10 лет Европа станет главным потребителем LNG, и российскому "Газпрому" будет непросто сохранить свои экспортные позиции.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Европа нарастила импорт газа из США на 180%". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Германия ищет замену российскому газу: есть три проекта
Берлин активно изучает проекты, которые помогут диверсифицировать поставки голубого топлива в страну
Трамп: США – против "Северного потока – 2"
Американский президент заявил, что США будут конкурировать с РФ за европейский газовый рынок