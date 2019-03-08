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Европа нарастила импорт газа из США на 180%

Сегодня, 15:45

Евросоюз и Штаты договорились о расширении энергетического сотрудничества

LNG-терминал в Свиноуйсьце, Польша
LNG-терминал в Свиноуйсьце, Польша. Фото: Getty Images
Европа нарастила импорт газа из США на 180% //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d5e/5c6/5c6d5e5c63ebf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d5e/5c6/5c6d5e5c63ebf.jpg Экономика Евросоюз и Штаты договорились о расширении энергетического сотрудничества

С 25 июля 2018 года по март 2019 года импорт американского сжиженного газа в страны Евросоюза вырос на 181% – до 7,9 млрд куб. м за. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн.

"С момента принятия совместного заявления ЕС и США 25 июля 2018 года о расширении стратегической торговли рост импорта сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос за год на 181%, до 7,9 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - заявил Винтерштайн.

Согласно материалам Еврокомиссии, за первые два месяца 2019 года объем экспорта сжиженного газа из США в ЕС составил 12,6% от общеевропейского импорта газа. 

Напомним, ранее в "Газпроме" заявили, что Европа уже могла отказаться от газа из России, но не стала этого делать. Поэтому в российской компании уверены, что Евросоюзу нужен газопровод "Северный поток – 2".

При этом сообщалось, что США и Россия начали борьбу за газовый рынок Европы. "Газпром" пока что является крупнейшим зарубежным поставщиком газа в ЕС, занимая около трети всего рынка. Однако эксперты не исключают, что в ближайшие 10 лет Европа станет главным потребителем LNG, и российскому "Газпрому" будет непросто сохранить свои экспортные позиции. 

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Тег США, Европа, СПГ, LNG, сжиженный газ, импорт газа

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Источник:

ТАСС

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