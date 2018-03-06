Европа отчиталась о состоянии транзита газа через Украину

Сегодня, 15:03

В Еврокомиссии все еще готовы помочь с разрешением спора между "Нафтогазом" и "Газпромом"

Европа отчиталась о состоянии транзита газа через Украину
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Европа стабильно и без перебоев получает газ, который доставляется через территорию Украины. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

"Газовый поток в Европейский Союз остается постоянным и нормальным", – заявила Итконен в Брюсселе в ответ на вопрос о состоянии газоснабжения ЕС в связи с конфликтом "Газпрома" и "Нафтогаза".

По ее словам, Европейская комиссия готова стать посредником в конфликтной ситуации по газу между Россией и Украиной, если стороны спора этого пожелают. Итконен вновь напомнила, что Еврокомиссия помогала своим посредничеством, начиная с "зимнего пакета" 2014 года.

Напомним, ране в "Нафтогазе" заверили – для Европы риски исчезли, несмотря на "газовую войну" России и Украины. В компании отметили, что Киев предотвратил искусственный кризис, который пыталась осуществить РФ.

Как известно, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы. Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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