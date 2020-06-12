Европа открывает границы: найдется ли работа для украинских заробитчан после коронавируса

Из-за пандемии COVID-19 часть заробитчан потеряли работу. По оценкам правительства, за время всемирного карантина в Украину вернулись 2,2 млн заробитчан. Но как только границу откроют, они опять уедут, прогнозируют эксперты. Работники уезжают с нелегальными перевозчиками либо чартерами, которые нанимают работодатели. Но смогут ли все заробитчане найти работу? Ведь европейские предприятия тоже пострадали из-за затяжного карантина. Какие рабочие места останутся для украинцев за границей, разбирался сайт "Сегодня".

Пострадали миллионы

Коронакризис ощутимо ударил по рынку труда по всему миру. В Европе 59 млн работников тем или иным образом пострадали от пандемии COVID-19, говорится в исследовании McKinsey. Сокращение часов работы и оплаты труда, временная безработица и увольнения коснулись 26% работников.

Всемирный карантин затронул и заробитчан. Например, в Польше более половины заробитчан столкнулись с уменьшением часов работы (61%), а более четверти были вынуждены сменить сферу работы (27%), говорится в исследовании компании EWL S.A. и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета. К слову, 85% трудовых мигрантов в Польше – украинцы. Те, кто менял отрасль, шли в электронную коммерцию, на производство продуктов питания, в службы доставки. Эти сферы, наоборот, нарастили объемы и привлекали больше украинцев, отмечает Владислав Штепа, руководитель компании "Украинский рекрутинг".

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Украинцы теряли работу еще и из-за того, что не работали визовые центры.

"Большая часть украинцев находились в Европе по рабочим визам. Они не могли обновить сроки, чтобы продолжать работу. Такая ситуация была до 4 мая, когда людям, которые подавали заявление до карантина, начали выдавать паспорта. Только с 3 июня визовые центры возобновили свою работу в очной форме", – поясняет Владислав Штепа, руководитель компании "Украинский рекрутинг".

Влияние коронакризиса будет чувствоваться на рынке труда еще долго. И по Украине он ударит больше, считает Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. Это может усилить желание искать работу за границей. Однако в таком случае стоит вопрос, сможет ли рынок труда Европы восстановиться и принимать украинцев.

Останется ли на рынке труда Европы место для украинцев

Конкуренция между украинцами и местными, безусловно, выросла, говорит Штепа. Однако не настолько сильно, чтобы вытеснить наших граждан. Дело в том, что сферы, в которых заняты наши заробитчане, очень непопулярны среди местных.

По данным социсследований, 93% украинцев заняты на работах, где требуется физический труд, – сельское хозяйство, строительство, перерабатывающая и пищевая промышленность, сфера обслуживания, отмечает Воскобойник. Так будет оставаться и в дальнейшем, потому что местное население нехотя идет на такую работу.

"Эти сферы считаются малооплачиваемыми, не престижными. Но у нас в стране так же – украинцы в Украине не хотят работать в сельском хозяйстве. Однако, если человек понимает, что можно поехать на сезон в Польшу и зарабатывать 600-1000 евро за месяц, то он поедет. А поляк за эти деньги работать не захочет, он поедет в Германию на 1400-2000 евро", – говорит Василий Воскобойник.

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С началом сельскохозяйственных работ в Европе почувствовали зависимость от трудовых мигрантов. Финляндия в конце апреля – начале мая организовала чартерные рейсы для доставки украинских рабочих. Несмотря на то, что официально границы Финляндии закрыты, сезонным работникам, в том числе из Украины, финское правительство разрешило приехать.

А министр МВД Эстонии заявил, что страна должна отказываться от украинских рабочих, поскольку становится слишком зависимой от них.

"Выясняется, что мы ничего не можем сделать без украинцев. Мы не можем собирать клубнику, не можем заниматься сваркой, не можем строить, не можем не знаю что еще делать без украинцев. А скоро мы, наверное, не сможем без украинцев выпускать газеты, делать телепередачи", – заявил председатель ультраправой Консервативной народной партии и министр внутренних дел Эстонии Март Хельме после того, как фермеры его страны потребовали впустить иностранных заробитчан.

Польша признала, что не сможет собрать урожай без украинских работников.

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Среди работодателей выросла конкуренция на работников, говорит Воскобойник. На это повлияло и то, что была пауза, связанная с задержкой выдачи виз.

"Работодатели поднимали стандарты условий работы, чтобы привлечь людей. Наблюдается и такое явление, что несколько компаний сообща нанимают чартерные рейсы, чтобы доставить работников. Кроме известного чартера в Финляндию, в Польшу также практически каждую неделю отправляются чартеры", – говорит Воскобойник.

Однако спрос на трудовую силу из Украины заметно не сказался на заработной плате, замечают эксперты.

"Я не думаю, что уровень зарплат будет выше. Все будет зависеть от того, как будет расти экономика. Но я не думаю, что зарплаты будут уменьшаться", – добавляет Воскобойник.

Какую работу предлагают украинцам после карантина

В Европе украинцам предлагают ту работу, на которую не идут местные. Это физическая работа. Сейчас это полевые работы.

"Уже есть вакансии на полевые работы в Польшу, Словакию, Финляндию. Сезонная работа есть по всей Европе – есть вакансии в Британию, Нидерланды. В Германии, Чехии ищут дальнобойщиков. Вариантов много. Но есть и предложения работы на заводы, там не одно рабочее место, а сразу сотня. В Китай сейчас привлекают "мозги", научные таланты. Например, есть вакансия в научно-исследовательскую лабораторию. Такие вакансии бывают редко, но они есть", – рассказывает Татьяна Пашкина, эксперт рынка труда.

Но в некоторых странах остаются карантинные ограничения. Например, при пересечении границы Польши человек обязательно должен провести 14 дней на самоизоляции. И это серьезно мониторится на уровне государства через приложение. Уже при пересечении границы надо доказать, что есть место для самоизоляции. Вместе с тем, учитывая острую необходимость выполнения работ в сельском хозяйстве, в Польше ослабили условия обсервации для работников полей. По сути, им разрешили отбывать изоляцию на месте работы.

В Словакии есть требование по самоизоляции, но оно происходит в местах, которые определяет государство. То есть там за счет государства человек помещается на 14-дневную обсервацию.

В Чехии снимаются требования обсервации, но есть требование предъявить справку о негативном результате теста на COVID-19, сроком не позже, чем за три дня до въезда.

Где искать новую работу в Украине после карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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