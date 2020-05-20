Европа снимает карантин: эксперт назвал главные препятствия для выезда заробитчан за рубеж

В Польше можно устроиться на работу по биометрическому паспорту, но есть проблемы

Пандемия коронавируса COVID-19 привела к закрытию границ, ограничению транспортного сообщения и месяцам карантина почти во всех странах Европы. Однако сейчас многие государства Старого Света снимают карантинные ограничения и приглашают украинских сезонных рабочих. С какими проблемами сталкиваются наши заробитчане, могут ли они беспрепятственно выехать за границу – об этом идет речь авторской статье сайта "Сегодня".

Как поясняет президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, отсутствие транспортного сообщения и закрытые визовые центры – главные препятствия для заробитчан.

"Украинцы бы с радостью поехали работать в Польшу, и граница туда открыта. Но ситуация, когда нужно самостоятельно добираться до работодателя, делает для абсолютного большинства эту поездку невозможной. Кроме этого, остаются закрытыми визовые центры, и наши граждане не могут начать оформление рабочих виз. Для полноценного восстановления объемов трудовой миграции необходимо открыть транспортное сообщение и визовые центры. Работодатели многих стран Европы ждут украинцев к себе на работу", — сказал Воскобойник в комментарии "Сегодня".

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Он добавил, что основной страной для работы украинцев остается Польша. Также наши граждане продолжают ездить в Чехию, Словакию, Венгрию, страны Балтии, Россию. Конечно, многие украинские сезонные работники хотели бы работать в Германии, но официальное трудоустройство в этой стране затруднено. А в Польше можно устроиться на работу по биометрическому паспорту.

Эксперт скептически оценил заявления о запрете на уровне страны выезжать на работу за границу.

"В реальности у нас в стране нет достаточного количества нормально оплачиваемой работы, поэтому люди едут в другие страны в поисках заработка. Целесообразной политикой можно будет назвать всестороннее развитие малого бизнеса, снижение налогового давления на него и создание условий для притока инвестиций в страну. А люди сами решат, где им жить и работать", — подчеркнул Воскобойник.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль назвал сообщения о запрете на выезд заробитчан за границу фейком и ложью.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "На заработки по контракту: могут ли украинцы выехать на работу за границу".

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