Европа все еще отказывается от курятины из Украины

Несмотря на заявления о том, что ЕС отменил запрет на ввоз украинской курятины, по факту эти ограничения еще действуют. Об этом сообщила и.о. главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Ольга Шевченко.

"На сегодняшний день ограничения по импорту действуют для всей территории Украины. Однако, по информации наших источников, страны-члены ЕС поддержали предложение по применению зонирования по гриппу птицы в Украине. Официальное решение Европейской комиссии будет опубликовано через десять дней после заседания, которое состоялось 13-14 февраля", – объяснила Шевченко.

Что касается Беларуси, которая также приостановила импорт украинской курятины, яиц и других продуктов птицеводства, Шевченко рассказала, что Госпродпотребслужба ведет переговоры с каждой отдельной страной об отмене импортных ограничений и признании предпринятых мер по ликвидации гриппа.

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"Вспышка гриппа птицы в Украине была единичной, все необходимые фитосанитарные меры приняты и завершены. Мы ожидаем, что наши торговые партнеры с уважением отнесутся к украинскому законодательству и процедурам, и возобновят импорт", – отметила она.

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Напомним, 21 января 2020 года в Украине официально зафиксировали первый в 2020 году случай гибели птицы от гриппа типа А субтипа H5. Вирус выявили на промышленном предприятии в Винницкой области. 28 января ветеринары ликвидировали возбудитель птичьего гриппа, уничтожив все поголовье птицы в эпизоотическом очаге. 109 тысяч кур умертвили, чтобы остановить птичий грипп.

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