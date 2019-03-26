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Европа заинтересовалась новым Шелковым путем из Китая

Сегодня, 15:06

Меркель призвала Китай к торговой взаимности с ЕС

Фото: AFP
Европа заинтересовалась новым Шелковым путем из Китая //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a25/17e/5c9a2517e6fa0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a25/17e/5c9a2517e6fa0.jpg Экономика Меркель призвала Китай к торговой взаимности с ЕС

Новый Шелковый путь является важным проектом, и ЕС хотел бы играть в нем активную роль. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я считаю, что это очень важный проект, и мы, европейцы, хотим играть в этом проекте активную роль", — сказала Меркель.

Она подчеркнула, что ожидает "определенной взаимности" в том, что касается реализации нового Шелкового пути. "Проект сам по себе является хорошей визуализацией того, что характеризует нашу взаимозависимость друг от друга", — считает Меркаль.

Как известно, "Новый Шелковый путь" - это китайский проект КНР, направленный на возрождение древнего "Шелкового пути". Планируется, что торговый коридор с объемом производства до 21 трлн долларов протянется из Шанхая в Берлин. При этом ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отмечал, что через Украину пустят поезд из Китая в Евросоюз. Решение о запуске, по словам чиновника, вышло на финишную прямую в конце 2018 года. 

Также "Сегодня" выяснили, как встреча лидеров ЕС и Китая за спиной США повлияет на Украину.

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Тег Китай, встреча, Европа, Меркель, КНР, внешняя торговля, Шелковый путь

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ТАСС

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