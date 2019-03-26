Европа заинтересовалась новым Шелковым путем из Китая
Меркель призвала Китай к торговой взаимности с ЕС
Новый Шелковый путь является важным проектом, и ЕС хотел бы играть в нем активную роль. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем КНР Си Цзиньпином.
"Я считаю, что это очень важный проект, и мы, европейцы, хотим играть в этом проекте активную роль", — сказала Меркель.
Она подчеркнула, что ожидает "определенной взаимности" в том, что касается реализации нового Шелкового пути. "Проект сам по себе является хорошей визуализацией того, что характеризует нашу взаимозависимость друг от друга", — считает Меркаль.
Как известно, "Новый Шелковый путь" - это китайский проект КНР, направленный на возрождение древнего "Шелкового пути". Планируется, что торговый коридор с объемом производства до 21 трлн долларов протянется из Шанхая в Берлин. При этом ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отмечал, что через Украину пустят поезд из Китая в Евросоюз. Решение о запуске, по словам чиновника, вышло на финишную прямую в конце 2018 года.
Также "Сегодня" выяснили, как встреча лидеров ЕС и Китая за спиной США повлияет на Украину.
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