Европа заинтересовалась новым Шелковым путем из Китая

Меркель призвала Китай к торговой взаимности с ЕС

Фото: AFP

Европа заинтересовалась новым Шелковым путем из Китая //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a25/17e/5c9a2517e6fa0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a25/17e/5c9a2517e6fa0.jpg 2019-03-26T15:06:01+02:00 Экономика Меркель призвала Китай к торговой взаимности с ЕС

Новый Шелковый путь является важным проектом, и ЕС хотел бы играть в нем активную роль. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я считаю, что это очень важный проект, и мы, европейцы, хотим играть в этом проекте активную роль", — сказала Меркель.

Она подчеркнула, что ожидает "определенной взаимности" в том, что касается реализации нового Шелкового пути. "Проект сам по себе является хорошей визуализацией того, что характеризует нашу взаимозависимость друг от друга", — считает Меркаль.

Как известно, "Новый Шелковый путь" - это китайский проект КНР, направленный на возрождение древнего "Шелкового пути". Планируется, что торговый коридор с объемом производства до 21 трлн долларов протянется из Шанхая в Берлин. При этом ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отмечал, что через Украину пустят поезд из Китая в Евросоюз. Решение о запуске, по словам чиновника, вышло на финишную прямую в конце 2018 года.

Также "Сегодня" выяснили, как встреча лидеров ЕС и Китая за спиной США повлияет на Украину.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Европа заинтересовалась новым Шелковым путем из Китая". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.