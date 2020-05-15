Европарламент одобрил 1,2 млрд евро для Украины: когда поступят деньги

За выделение помощи Киеву выступили почти 550 евродепутатов

Члены Европейского парламента проголосовали за предоставление Украине 1,2 млрд евро в качестве займа для преодоления экономических и социальных последствий коронавирусной эпидемии.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее голосование состоялось днем 15 мая. Результаты волеизъявления европарламентариев стали известны лишь к вечеру – из-за дистанционной формы голосования и необходимости подсчитать голоса.

За решение, которое приняли по ускоренной процедуре, проголосовали 547 евродепутатов, 93 выступили против, 47 воздержались.

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Окончательно решение вступит в силу после того, как его утвердит Совет ЕС.

Напомним, это самая большая часть из предложенного Еврокомиссией пакета макрофинансовой помощи размером в 3 млрд евро. Деньги распределят между 10 странами с официально признанной перспективой членства и странам-соседям ЕС.

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Их предоставят в течение 12 месяцев в форме займов на "очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании".

Кроме того, Евросоюз готов выделить Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи сразу после того, как Киев договорится с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества.

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