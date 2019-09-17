Европарламент поддержал назначение Лагард на пост главы ЕЦБ

За кандидатуру Лагард проголосовали 394 депутата из 649

Кристин Лагард. Архивное фото: REUTERS/Carlos Jasso

Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили назначение Кристин Лагард, которая сложила с себя полномочия директора Международного валютного фонда, на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Голосование состоялось во вторник, 17 сентября, на пленарном заседании в Страсбурге (Франция).

Назначение Лагард на эту должность поддержали 394 депутата из 649.

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Новости "Сегодня" писали, что Совет по экономическим и финансовым вопросам (Ecofin), в который входят министры экономики и финансов всех стран-членов ЕС, в июле официально рекомендовал назначить Лагард на пост председателя ЕЦБ.

В Совете ЕС напомнили, что глава ЕЦБ назначается на восемь лет без права назначения на второй срок. Кандидатуру Лагард продвигал президент Франции Эммануэль Макрон. Она занимала должность директора-распорядителя Международного валютного фонда с 2011 года.

Кандидатуру Лагард ранее поддержал комитет Европарламента по экономике и монетарным делам. Теперь лидеры стран — членов ЕС на саммите, который состоится 17-18 октября, должны утвердить ее назначение.

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