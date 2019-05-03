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Европейская бизнес ассоциация поддерживает своевременный запуск рынка электроэнергии

3 мая, 18:37

Все основания для проведения этой реформы есть, говорит Светлана Михайловская

Фото: Pixabay

Введение новой модели оптового рынка электроэнергии в запланированный срок – с 1 июля 2019 года – считают необходимым в Европейской бизнес ассоциации. Об этом заявила Светлана Михайловская, заместитель директора Европейской бизнес ассоциации.

Об этом сообщает "Обозреватель".

"Основания для проведения этой реформы, по большому счету, все есть. Очень важно, чтобы эта реформа произошла, чтобы рынок был прозрачным. Это сигнал как для внутреннего бизнеса, так и для внешних партнеров, что мы движемся в правильном направлении, что мы нацелены на выполнение своих обязательств и движемся в сторону прогрессивных реформ. Европейская бизнес-ассоциация всегда выступала в поддержку реформы энергорынка. Это то, что на самом деле, по нашему мнению, по мнению в том числе и международных экспертов, поможет улучшить ситуацию, которая сложилась у нас сегодня на рынке – на сегодняшний день не очень прозрачно рынок функционирует. Соответственно, я думаю, что для Украины задержка с данной реформой – это было бы не хорошо", - заявила Михайловская.

22 апреля международное сообщество выразило обеспокоенность торможением запуска нового рынка электроэнергии. Об этом говорится в совместном письме Главы представительства Евросоюза в Украине Х.Мингарелли, директора Европейского Энергетического Сообщества Я.Копача, Главы представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Ж.-Э. де Загона, управляющего директора Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа М.Патроне, директора миссии USAID в Украине С. Фриц.

Заместитель директора Европейской бизнес ассоциации считает, что руководители государства должны прислушаться к мнению международного сообщества.

"Мы надеемся, что и президент, и правительство будут поддерживать выполнение Украиной взятых на себя международных обязательств. Как ни банально это бы не звучало, должна быть политическая воля для проведения этой реформы (реформа рынка электроэнергии – ред.)", – заявила Михайловская.

Напомним, с 1 июля 2019 года в Украине запланирован запуск новой модели оптового рынка электроэнергии во исполнение закона "О рынке электроэнергии", принятого в апреле 2017 года. От своевременного введения новой модели оптового рынка зависит – получит ли Украина в 2019 году макрофинансовую помощь от ЕС в сумме 0,5 млрд евро.

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Тег энергетика, электроэнергия, рынок электроэнергии

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