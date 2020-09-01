Европейская Бизнес-Ассоциация против повышения тарифов на ж/д грузоперевозки

Европейская Бизнес-Ассоциация (ЕБА) выступает против изменений, предложенных Министерством инфраструктуры Украины и направленных на унификацию тарифов на перевозку порожних вагонов, а также предлагает ввести мораторий на любое повышение тарифов на ж/д грузоперевозки в 2020 году.

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Как пишет ЦТС, такая позиция изложена в заявлении ЕБА.

В ассоциации напомнили, что 5 августа МИУ опубликовало проект приказа, которым предлагается, в частности, установление единой ставки тарифа для пробега порожних вагонов всех классов. Унификацию тарифов для разных классов вагонов предлагается проводить в два этапа – с 1 сентября 2020 и с 1 января 2021 года. Первый этап предусматривает выравнивание и установление единого тарифа порожнего пробега для всех классов вагонов, а второй – индексацию тарифа для всех видов грузов.

По оценкам участников Комитета по логистике Европейской Бизнес-Ассоциации, суммарный рост тарифов для бизнеса с 2021 года составит +69%. В ЕБА отмечают, что, в случае принятия этого документа, дополнительные расходы бизнеса на первом этапе составят 1,2 млрд грн/год, а на втором этапе достигнут 4-5 млрд грн/год. Эксперты ассоциации категорически не поддерживают предложенные изменения, которые создадут дополнительный финансовое давление на бизнес.

"Бесспорно, система тарифов "Укрзалізниці" требует комплексного пересмотра. Однако для этого сначала необходимо создать независимый регулятор – Национальную комиссию по вопросам регулирования транспорта. Унифицировать действующие устаревшие тарифы в условиях явной необходимости пересмотра всей системы ценообразования нецелесообразно.

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К тому же, по мнению экспертов ассоциации, унификация тарифов на порожний пробег не приведет к ожидаемому росту доходов "Укрзалізниці". Такое решение может привести к потенциальному снижению грузопотока на 3% или 9 млн тонн/год, в том числе за счет сокращения перевозок массовых грузов, нивелирует ожидаемые дополнительные доходы "Укрзалізниці", – считают в ЕБА.

По мнению бизнес-сообщества ассоциации, единственным путем установления справедливых тарифов с учетом всех факторов является системное реформирование тарифов на перевозки после демонополизации "Укрзалізниці" и создание профильного регулятора НКРТ.

Учитывая это, ЕБА не поддерживает упомянутый проект приказа и призывает установить мораторий на любое повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки (в том числе путем унификации) до конца 2020 года.

"В кризисном 2020 году любое повышение тарифов создаст избыточное финансовое давление для бизнеса. Компании и без того вынуждены тратить резервные средства на поддержку своих предприятий и могут не выдержать роста тарифной нагрузки. К тому же, унификация тарифов, которая влечет за собой подорожание стоимости перевозок уже на первом этапе, противоречит Программе действий правительства, которой зафиксировано решение о моратории на любое повышение тарифов до конца 2020 года", – отметила координатор рабочей группы по развитию ж/д инфраструктуры Комитета по логистике ЕВА Дарья Сичкарь.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к министру инфраструктуры Владиславу Криклию относительно негативных последствий для экономики от увеличения тарифов на перевозку порожних вагонов, которые предусмотрены проектом приказа министерства от 5 августа 2020 года.

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