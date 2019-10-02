Европейские бизнесмены призвали ЕС и США предотвратить торговую войну

В BusinessEurope заявили, что тысячи малых и средних предприятий в ЕС и США "оказались прямо на линии огня"

Фото: REUTERS / Yves Herman

Ассоциация промышленников и предпринимателей Евросоюза BusinessEurope выступила против использования торговых тарифов как орудия решения спора между авиационными отраслями США и Европы.

Заявление появилось после обнародования решения Всемирной торговой организации (ВТО) о субсидиях авиастроителям.

Ассоциация призвала политиков пересмотреть методы урегулирования спора, связанного с делами Airbus и Boeing. Тарифы не только нанесут ущерб авиастроению и его поставщикам, но также окажут негативное влияние на целый ряд других отраслей в ЕС и США.

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"Даже если США в соответствии с решением ВТО могут на законных основаниях вводить тарифы на импорт ЕС, это только усугубит напряженность между двумя основными мировыми торговыми блоками", – подчеркнул в своем заявлении гендиректор ассоциации Маркус Бейрер.

По его словам, тысячи малых и средних предприятий в ЕС и США "оказались прямо на линии огня, и это будет проигрышной ситуацией для всех".

"Вместо этого ЕС и США должны использовать решение (ВТО) как шанс для возвращения к позитивной повестке дня и согласования правил о субсидиях в авиастроении", – отметил он.

Напомним, что 2 октября ВТО разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом 7,5 млрд долларов в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.

В свою очередь Брюссель обвиняет Вашингтон в субсидировании Boeing, и этот спор в рамках ВТО длится уже 15 лет.

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