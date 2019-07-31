/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Европейский банк купил часть евробондов "Нафтогаза" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B 2019-07-31T20:07:00+03:00 Экономика Пятилетние еврооблигации приобрел Европейский банк реконструкции и развития

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел 20% размещенных пятилетних еврооблигаций компании "Нафтогаз Украины" на 120 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В описании проекта сказано, что поступления по евробондам привлекаются для общих корпоративных целей, в том числе финансирования закупок газа.

При этом отмечается, что "Нафтогаз" будет использовать финансирование ЕБРР исключительно для закупок газа.

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Новости "Сегодня" сообщали, что 12 июля 2019 года "Нафтогаз" разместил пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% и трехлетние еврооблигации на 335 млн долларов под 7,375%.

Последний раз выйти на рынок евробондов "Нафтогаз" пытался осенью 2018 года. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%. Но в итоге "Нафтогаз" решил отложить размещение, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру.

В свою очередь глава компании Андрей Коболев предупреждал, что импорт газа для закачки в подземные хранилища (ПХГ) может остановиться, если в июле "Нафтогаз" не найдет необходимого финансирования. По его словам, Украина должна накопить 20 млрд куб. м газа в ПХГ для успешного прохождения следующего отопительного сезона. Сейчас запасы превысили 15,5 млрд куб. м.

Также мы сообщали, что "Нафтогаз" согласился снизить цену на газ для населения. Подробнее узнавайте из сюжета:

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