Европейский спор о "Северном потоке – 2": Меркель отреагировала на критику Франции
Канцлер Германии объяснила свою позицию по российскому газопроводу
Канцлер Германии Ангела Меркель сдержанно отреагировала на информацию о том, что Франция отказывается поддерживать строительство газопровода "Северный поток – 2". Как сообщает Deutsche Welle, Меркель заявила: нет ничего нового в том, что по поводу этого проекта существуют разные мнения.
По словам Меркель, для нее важно, чтобы Украина оставалась транзитером российского газа. При этом канцлер не считает, что строительство газопровода "Северный поток – 2" сделает Германию или Европу слишком зависимой от России.
"Мы не хотим ни при каких обстоятельствах делать себя зависимыми только от России", – сказала Меркель.
Как добавила канцлер Германии, ФРГ планирует одновременно строительство терминалов для приема сжиженного газа из США.
В свою очередь главы правительств Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, выступая на совместной с Меркель пресс-конференции, воздержались от комментариев по этому поводу. Все четыре страны "Вышеградской четверки" выступают против проекта "Северный поток – 2".
Ранее МИД Франции сообщил, что также намерен поддержать изменение газового законодательства ЕС так, чтобы его действие распространялось на "Северный поток – 2" и таким образом выступить против строительства российского газопровода.
Напомним, в Европарламенте жестко раскритиковали Россию за "Северный поток – 2". Комитет иностранных дел считает, что газопровод увеличит зависимость ЕС от российского газа.
Как известно, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.
Подробнее о проекте газопровода читайте на сайте "Сегодня" в материале : "Германия – "газовый диктатор", а Украина в проигрыше: что нужно знать о "Северном потоке-2".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Европейский спор о "Северном потоке – 2": Меркель отреагировала на критику Франции". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США снова требуют у ЕС отказаться от "трубы" в обход Украины
Американские дипломаты в очередной раз перечислили все недостатки и угрозы, которые несет с собой "Северный поток-2"
Опасения Еврокомиссии в отношении "Северного потока – 2" остаются
Комиссия по-прежнему сохраняет полную приверженность газовой директиве и соответствующим поправкам к этой директиве