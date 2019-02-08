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Европейский спор о "Северном потоке – 2": Меркель отреагировала на критику Франции

Сегодня, 10:15

Канцлер Германии объяснила свою позицию по российскому газопроводу

Ангела Меркель
Ангела Меркель. Фото: AFP
Европейский спор о "Северном потоке – 2": Меркель отреагировала на критику Франции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f81/cb1/5c3f81cb1b8ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f81/cb1/5c3f81cb1b8ca.jpg Экономика Канцлер Германии объяснила свою позицию по российскому газопроводу

Канцлер Германии Ангела Меркель сдержанно отреагировала на информацию о том, что Франция отказывается поддерживать строительство газопровода "Северный поток – 2". Как сообщает Deutsche Welle, Меркель заявила: нет ничего нового в том, что по поводу этого проекта существуют разные мнения.

По словам Меркель, для нее важно, чтобы Украина оставалась транзитером российского газа. При этом канцлер не считает, что строительство газопровода "Северный поток – 2" сделает Германию или Европу слишком зависимой от России.

"Мы не хотим ни при каких обстоятельствах делать себя зависимыми только от России", – сказала Меркель.

Как добавила канцлер Германии, ФРГ планирует одновременно строительство терминалов для приема сжиженного газа из США. 

В свою очередь главы правительств Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, выступая на совместной с Меркель пресс-конференции, воздержались от комментариев по этому поводу. Все четыре страны "Вышеградской четверки" выступают против проекта "Северный поток – 2".

Ранее МИД Франции сообщил, что также намерен поддержать изменение газового законодательства ЕС так, чтобы его действие распространялось на "Северный поток – 2" и таким образом выступить против строительства российского газопровода.

Напомним, в Европарламенте жестко раскритиковали Россию за "Северный поток – 2". Комитет иностранных дел считает, что газопровод увеличит зависимость ЕС от российского газа.

Как известно, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

Подробнее о проекте газопровода читайте на сайте "Сегодня" в материале : "Германия – "газовый диктатор", а Украина в проигрыше: что нужно знать о "Северном потоке-2".

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Тег газопровод, Меркель, транзит газа, Nord Stream 2, Северный поток 2

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