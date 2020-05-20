Европейский суд принял важное решение по "Северному потоку" и "Северному потоку – 2"

Европейский суд (European Court of Justice) отклонил иск Nord Stream на решение о распространении норм ЕС на газопроводы из третьих стран.

"Суд объявляет, что иск Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Директивы 2019/692, которая распространяет отдельные правила рынка на газопроводы из третьих стран, неприемлем для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении суда.

Суд постановил, что операторы газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" "ни в коем случае не имеют прямого отношения к этой директиве".

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Оспариваемая директива вступила в силу 23 мая 2019 года и должна была быть имплементирована в национальное законодательство до 24 февраля 2020 года. Она обязывает операторов магистралей провести выделение на уровне собственности операций по транспорту, внедрить недискриминационную систему доступа третьих лиц к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

Для Nord Stream 2 AG это будет означать такие изменения, как продажа газопровода или полное изменение в организационно-правовой структуре, что существенно ослабит возможности для финансирования реализации проекта, цитируется в сообщении суда позиция истца. Nord Stream AG в своих аргументах указывает, что новая норма заставит его существенно пересмотреть контракт на транспорт с компанией "Газпром экспорт".

Суд решил, что Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG не имеют непосредственного отношения к директиве.

Директива применяется правительствами стран – членов ЕС и они вправе делать из нее исключения на свое усмотрение. Суд также объявил, что нормы новой директивы распространяются на уже построенный и работающий "Северный поток 1" – как минимум в территориальных водах государства-члена.

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В пресс-службе Nord Stream 2 AG "Интерфаксу" заявили: "Мы приняли к сведению постановление суда Европейского союза общей юрисдикции. Важно отметить, что решение касается только процессуальных вопросов о допустимости рассмотрения иска в суде. Суд не отклонил наш иск по существу, в частности, довод о том, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией проекта "Северный поток – 2". Поэтому мы настаиваем на наших требованиях. Сейчас мы анализируем решение. Nord Stream 2 может подать апелляцию в течение двух месяцев".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Европейской комиссии изучат решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) об освобождении от правил директивы ЕС по газу "Северного потока – 2".

Федеральное сетевое агентство Германии отказало компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта "Северного потока – 2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Необходимым условием для выведения проекта из-под правил была его реализация до 23 мая 2019 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль приветствовал решение Германии не выводить "Северный поток-2" из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС.

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Также мы сообщали о том, что санкции США сейчас имеют решающее значение для блокировки строительства российского газопровода.

Эпидемия коронавируса и экономический кризис серьезно поменяли планы как граждан, так и целых государств. Это событие заставило пересмотреть сроки реализации дорогостоящих проектов. Именно таким проектом для России является "Северный поток – 2". Перспективы его использования станут предметом долгих переговоров представителей Москвы и ЕС.

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