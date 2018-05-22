Европейский суд признал земельный мораторий в Украине нарушением прав человека

Украина пока не будет компенсации истцам, но суд еще может назначить выплаты

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушением прав человека тотальный запрет на куплю-продажу земли сельхозназначения в Украине.

Такое решение суд принял по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины". Это разбирательство инициировали владельцы земельных участков из Ивано-Франковска и Тернополя. Оба заявителя получили небольшие земельные участки в наследство. Землевладельцы сейчас получают ренту, но, согласно их заявлению, запрет на продажу участков нарушает их права собственности.

Ключевым фактором при принятии решения ЕСПЧ счел то, что при создании рынка земли после развала СССР Украины ставила задачу разрешить покупку и продажу сельхозземель. Но вместо этого власти несколько раз продлевали мораторий на продажу таких участков. Так, в декабре 2017 года Верховная Рада Украины уже в девятый раз продлила мораторий. Ранее предполагалось, что мораторий будет действовать до 2018 года. Теперь же мораторий продлен еще минимум на год – до 1 января 2019 года.

В ходе разбирательства правительство заявило о необходимости моратория для того, чтобы предотвратить обнищание сельского населения, сосредоточение земли в руках крупного бизнеса, в том числе для выведения ее из культивации. Но, по мнению суда, первый аргумент не учитывал тот факт, что заявители жили в городе и не хотели обрабатывать землю.

"Суд установил, что государство не обеспечило справедливого баланса между общими интересами общества и имущественными правами заявителей", - отметили в ЕСПЧ.

Кроме того, суд подчеркнул, что ни одна из стран-членов Совета Европы не вводила подобных запретов.

Впрочем, ЕСПЧ уточнил: решение не означает, Украина должна немедленно ввести неограниченный рынок сельскохозземли.

Заявители пока не получат денежных компенсаций. Однако выплаты могут быть назначены, если "государство проявит необоснованную задержку в принятии необходимых мер".

Напомним, согласно прогнозам Всемирного банка, цены на продажу земли в Украине могут вырасти втрое в случае отмены моратория.