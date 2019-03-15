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Евросоюз и ЕБРР запускают кредитную линию для украинских предприятий

Сегодня, 12:40

Малые и средние предприятия смогут получить долгосрочные кредиты в гривне

Фото: Pixabay
Евросоюз и ЕБРР запускают кредитную линию для украинских предприятий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b7f/653/5c8b7f6533899.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b7f/653/5c8b7f6533899.jpg Экономика Малые и средние предприятия смогут получить долгосрочные кредиты в гривне

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский Союз (ЕС) запускают кредитную линию объемом 60 млн евро для финансирования проектов малых и средних предприятий в Украине.

Об этом 15 марта заявил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне на презентации проекта в Киеве.

По его словам, кредитная линия EU4Business-ЕБРР предоставит предприятиям возможности, которые открываются в связи с Соглашением о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной.

Патроне добавил, что заемщики заемщики смогут получить долгосрочные кредиты в гривне – до 3 млн евро в эквиваленте.

Он отметил, что малые и средние предприятия обеспечивают почти 80% рабочих мест в Украине, но них приходится лишь около 40% ВВП.

Как заявил на презентации глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, Евросоюз старается, чтобы кредитные линии содействовали экономическому росту в Украине.

"В 2018 году объем экспорта украинских товаров в ЕС вырос на 15%, а импорт товаров из ЕС – на 11,5%", – сказал он, добавив, что кредитные линии способствуют сохранению "этих позитивных тенденций".

Напомним, в конце 2018 года президент Петр Порошенко провел встречу с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, который заверил, что Банк будет поддерживать структурные изменения в Украине через инвестиции и финансирование инфраструктурных, муниципальных и других важных проектов.

В марте 2019 года Министерство финансов Украины сообщило, что ЕБРР за время сотрудничества с Украиной профинансировал 410 проектов на общую сумму 13 млрд евро.

Благодаря сотрудничеству с ЕБРР в Харьковской области намерены реализовать ряд инициатив – создание регионального фонда по энергоэффективности, Восточноукраинского центра поддержки малого и среднего бизнеса, а также закупку нового оборудования для онкологического центра.

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Источник:

Интерфакс-Украина

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