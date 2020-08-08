Евросоюз изменил "зеленый список" стран для въезда: вошла ли Украина

Евросоюз обновил список стран, граждане которых могут въезжать в ЕС для любых потребностей.

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Как сообщили в пресс-службе Совета ЕС, сейчас в перечень входят 10 "зеленых" стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Кроме того, разрешен въезд гражданам Китая, но только в случае отмены аналогичных ограничений для жителей ЕС Пекином.

Таким образом, вслед за Алжиром список "безопасных" стран покинуло Марокко.

Отмечается, что ограничения не распространяются на граждан карликовых государств Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан, граждане которых фактически не являются резидентами ЕС, но могут свободно перемещаться по территории Союза.

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Рекомендации Совета Евросоюза распространяются также на страны, которые не входят в ЕС, но на которые распространяется действие Шенгенского соглашения: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Кроме того, из тех стран, на которые распространяется запрет, все равно могут въезжать в ЕС граждане и резиденты Евросоюза, а также члены их семей; "путешественники с важной функцией или потребностями", например, дипломаты, медики или сезонные работники, получившие разрешение от нанимателя, что позволяет украинцам ездить на заработки в ЕС.

Напомним, границы ЕС, которые были закрыты из-за всемирной пандемии коронавируса, открылись 1 июля. Изначально в список входили 14 стран. Украины среди них не было.

Украинцам же для въезда во многие страны все еще необходимо иметь на руках отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Как его сделать правильно, смотрите в видеосюжете:

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