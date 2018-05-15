Евросоюз может внести Украину в список офшоров

В Минфине Украины объяснили, какие шаги предстоит сделать Киеву, чтобы избежать попадания в офшорный список

Евросоюз может внести Украину в список стран, которые ЕС считает офшорами, если Киев до конца года не ратифицирует соглашение MLI (Multilateral Instrument) об избежании двойного налогообложения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины.

"Украина должна ратифицировать соглашение MLI до конца года, иначе может попасть в офшорный список стран ЕС", – отметили в украинском Минфине.

В министерстве напомнили, Многосторонняя конвенция MLI – это соглашение, присоединившись к которому, страна получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения.

Отметим, это соглашение является частью Плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting) по противодействию размыванию базы налогообложения и выводу прибыли из-под налогообложения.

Сейчас в Минфине ожидают от президента Украины Петра Порошенко предоставление полномочий министру финансов Александру Данилюку на подписание соглашения MLI. Затем соглашение должно быть ратифицировано парламентом.

Как сообщалось, в марте Евросоюз обновил список стран, отказывающихся от сотрудничества с ЕС по налоговым вопросам. Так, в списке появились три островных государства, которые не внесли изменения в налоговое законодательство в соответствии с ранее выраженными ЕС претензиями.

Список ЕС призван содействовать добросовестному управлению в области налогообложения во всем мире, максимизируя усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества.

Напомним, вслед за принятием нового "офшорного списка" в начале года, Украина в конце января исключила пять стран из списка стран и территорий, которые Киев считает офшорными.

Как объяснил министр финансов Украины Александр Данилюк, ряд стран попали в список "офшорных" с точки зрения Киева в связи с тем, что в них налог на прибыль составляет 0%, что отвечает критерию включения страны в такой перечень Минифна. Вместе с тем, в некоторых странах из списка его заменяет налог на выведенный капитал.