Евросоюз назвал отставку Смолия "тревожным сигналом" и предостерег Украину

Европейский Союз отреагировал на решение об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия. Европейские партнеры опасаются возможного срыва реформ в Украине, если Нацбанк потеряет независимость. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, пишет "Европейская правда".

Реклама

"Объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия на фоне вероятного политического давления посылает тревожный сигнал", – говорится в заявлении.

В Евросоюзе считают, что НБУ должен сохранять независимость при выполнении своих задач.

Подрыв этого важного института ставит под угрозу надежность и поддержку программы реформ в Украине", – отмечается в заявлении.

В ЕС подчеркивают, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину в проведении крайне необходимых реформ, но рассчитывают на то, что украинская власть сохранит свой уровень обязательств.

Реклама

Спикер подчеркнул, что создание сильного и независимого Национального банка стало фундаментальным достижением для Украины, и как и раньше, имеет решающее значение для будущего успеха страны.

В тренде Гривня ослабла за полгода: как изменился курс доллара в Украине

"В последние годы Национальный банк Украины сделал смелые и необходимые шаги для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины и содействия устойчивому восстановлению экономики. Политика Банка хорошо послужила украинской экономике и украинскому народу благодаря стабилизации национальной валюты, снижению инфляции и увеличению иностранных резервов, реструктуризации всего банковского сектора и возвращения активов, утраченных в случаях банковского мошенничества", – подчеркивается в заявлении.

Напомним, действующий глава НБУ написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление, но не уточнил, о чем конкретно речь. В то же время правление Нацбанка призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. В Офисе президента заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости НБУ.

Международный валютный фонд рассчитывает, что в Украине не будут осуществлять политическое вмешательство в деятельность Национального банка Украины. Нацбанк и в дальнейшем продолжит политику инфляционного таргетирования в рамках режима обменного курса. Об этом прямо говорится в меморандуме, который подписали украинские власти с МВФ в рамках новой кредитной программы.

Реклама

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама