Этот вид ограничений и запретов связан с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ

Совет Европейского Союза (ЕС) после аналогичного решения правительств стран – членов ЕС согласился продлить секторальные экономические санкции против России на полгода – до 31 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

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"Решение следует за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений. <...> Учитывая, что полная реализация Минских соглашений еще не достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", – сказано в сообщении.

Этот вид ограничений и запретов связан с банковским, финансовым и энергетическим секторами России. Пакет таких санкций был изначально введен в 2014 году и продлевается каждые полгода. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей.

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В частности, санкции ЕС ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала для некоторых российских банков и компаний. Также запрещается прямой или косвенный импорт, экспорт или передача военной техники и действует запрет на товары двойного назначения.

В тренде Евросоюз продлил экономические санкции против России

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Кроме того, ограничения ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

Напомним, в последнее время Россия пытается избавиться от санкций под предлогом эпидемии COVID-19. В связи с этим комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял текст обращения к международному сообществу не допустить реализации планов Москвы.

Однако в ответ на это Евросоюз подтвердил намерение не менять свою политику относительно России.

Также ранее ЕС продлил "крымский" пакет санкций против России. Эти ограничения вводятся еще на год.

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