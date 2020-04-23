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Евросоюз утвердил программу помощи европейской экономике

23 апреля, 22:43

Виктория Подолянец

Еврокомиссия разработает параметры долгосрочного фонда восстановления европейской экономики

Лидеры 27 стран – членов Евросоюза утвердили экстренную программу помощи европейской экономике объемом в 540 млрд евро, которая будет запущена 1 июня. Об этом заявил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита.

"Мы одобрили программу на 540 млрд евро, которая начнет функционировать 1 июня", – сказал он.

Лидеры стран – членов Евросоюза поручили Еврокомиссии разработать параметры будущего долгосрочного фонда восстановления европейской экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

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"Мы все согласились, что вопрос создания фонда восстановления – срочный. Мы попросили Еврокомиссию проанализировать потребности стран и секторов экономики и выступить с соответствующими предложениями", – сказал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны – члены ЕС должны повысить свои взносы в бюджет сообщества с 1,2% до 2% ВВП на ближайшие два-три года для финансирования восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Она напомнила, что все 27 государств Евросоюза уже выделили в общей сложности свыше 1,8 млрд евро помощи своим предприятиям.

Глава Еврокомиссии добавила, что все государства ЕС и институты Евросоюза (Еврокомиссия, Европейский центробанк и Европейский инвестиционный банк) выделили в общей сложности 3,3 трлн евро на поддержку экономики сообщества в условиях пандемии.

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"Если суммировать меры, принятые странами ЕС и институтами Евросоюза, мы уже выделили 3,3 трлн евро на поддержку экономики", – сказала она.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что из-за карантина в ЕС может появиться 59 миллионов бедняков.

Также мы рассказывали о том, как Европа выходит из карантина.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, нужно ли ослаблять карантин ради экономики. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

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ЕС Европа Еврокомиссия экономический кризис коронавирус пандемия рецессия

Источник: ТАСС

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