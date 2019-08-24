Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Евросоюз жестко ответил Трампу на угрозы санкциями

24 августа, 15:30

Брюссель готов зеркально ответить на новые американские пошлины

/ Фото: AFP

Если США действительно обложат европейские вина дополнительными пошлинами, о чем ранее заявил президент Дональд Трамп, зеркальная реакция Евросоюза не заставит себя ждать.

Об этом перед началом саммита G7 в Биаррице 24 августа заявил глава Евросовета Дональд Туск.

"Я буду решительно защищать французское вино по многим причинам. Если США введут пошлины на французские товары, ЕС ответит аналогичным образом", – предупредил он.

Реклама

Туск напомнил о том, что США являются главным союзником Евросоюза, но в случае развития ситуации "по плохому сценарию", у Европе не останется другого выхода.

"Если Трамп использует торговые пошлины и конфронтацию на этом поле в политических целях, то это будет представлять риск для всего мира, в том числе для Евросоюза", — подчеркнул Туск.

В тренде
Порошенко о "формуле независимости": у украинцев есть проблема
Фото: Facebook "Европейской солидарности"

Напоследок он добавил, что торговые разногласия и конфликты между странами — участницами G7 усилят разногласия внутри "клуба".

Напомним, что Белый дом уже не впервые угрожает Франции наложить санкции на ее вина.

Кроме того, как мы уже писали, аппарат представителя США на торговых переговорах предложил установить пошлины на товары из ЕС на сумму примерно 4 млрд долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Трамп вино Туск пошлины санкции торговая война

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кабмине озвучили
В Кабмине озвучили "планку" минимальной зарплаты на 2020 годЭкономика
Газ на зиму по летней цене: в
Газ на зиму по летней цене: в "Нафтогазе" объяснили, для кого ввели новую услугуЭкономика
"Золотая" картошка: будут ли падать ценыЭкономика
Доллар и евро в Украине повернули в гору после падения
Доллар и евро в Украине повернули в гору после паденияФинансы
Для каждой семьи в Украине введут декларирование, а скрытые капиталы попадут под амнистию: все о налоговых новшествах
Для каждой семьи в Украине введут декларирование, а скрытые капиталы попадут под амнистию: все о налоговых новшествахЭкономика
Назад, в 90-е: эксперт рассказал, куда пять лет санкций отбросили Россию
Назад, в 90-е: эксперт рассказал, куда пять лет санкций отбросили РоссиюЭкономика

Новости партнеров

Loading...