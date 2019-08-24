Евросоюз жестко ответил Трампу на угрозы санкциями

/ Фото: AFP

Если США действительно обложат европейские вина дополнительными пошлинами, о чем ранее заявил президент Дональд Трамп, зеркальная реакция Евросоюза не заставит себя ждать.

Об этом перед началом саммита G7 в Биаррице 24 августа заявил глава Евросовета Дональд Туск.

"Я буду решительно защищать французское вино по многим причинам. Если США введут пошлины на французские товары, ЕС ответит аналогичным образом", – предупредил он.

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Туск напомнил о том, что США являются главным союзником Евросоюза, но в случае развития ситуации "по плохому сценарию", у Европе не останется другого выхода.

"Если Трамп использует торговые пошлины и конфронтацию на этом поле в политических целях, то это будет представлять риск для всего мира, в том числе для Евросоюза", — подчеркнул Туск.

Напоследок он добавил, что торговые разногласия и конфликты между странами — участницами G7 усилят разногласия внутри "клуба".

Напомним, что Белый дом уже не впервые угрожает Франции наложить санкции на ее вина.

Кроме того, как мы уже писали, аппарат представителя США на торговых переговорах предложил установить пошлины на товары из ЕС на сумму примерно 4 млрд долларов.

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