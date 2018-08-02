Еврозона под ударом: торговая война испортила деловой климат

Деловой климат в Еврозоне значительно ухудшился в результате таможенных споров ЕС с США. По данным Института экономических исследований IFO, в третьем квартале 2018 года индекс деловых настроений в Еврозоне упал на 11,5 пункта и сейчас составляет 19,6 пункта, передает Deutsche Welle.

Показатель деловых настроений упал до самого низкого значения с конца 2012 года.

"Это указывает на ослабление конъюнктуры в Еврозоне", – цитирует агентство Reuters главу IFO Клеменса Фойста.

К тому же, деловые настроения ухудшились в пяти крупнейших экономиках еврозоны, в частности в Германии, Италии и Нидерландах.

Эксперты ожидают стагнации инвестиций в Еврозоне впервые с 2012 года.

"Текущие дискуссии о пошлинах и протекционизме привели к значительному ухудшению в области экспорта", – сообщил Фойст.

Напомним, недавно глава Минфина Франции признал, что торговая война США и ЕС уже идет. При этом в Европе ждали первых примирительных шагов со стороны США. После этого глава Минфина США предложил создать зону свободной торговли среди стран-членов G7. Для этого США выставили три условия: отмена пошлин, торговых барьеров и дотаций.

Позже стало известно, что президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп договорились начать работу над отменой взаимных торговых пошлин.

Министерство торговли США 31 мая объявило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Размер пошлин – 25% для стали и 10% для алюминия. Уже 1 июня эти ставки начали действовать. Под ответные меры Евросоюза попала не только металлургическая продукция, но и сельскохозяйственные товары на сумму в 2,8 млрд евро в год.