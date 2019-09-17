"Exit, дверь там": глава новой налоговой призвал "хамов" писать заявления об увольнении

Верланов считает, что налоговая не может быть органом давления и неуважения

Сергей Верланов. Фото: Министерство финансов Украины / Facebook

Глава Государственной налоговой службы (ГНС), официально заработавшей 28 августа, Сергей Верланов предложил "хамам" в налоговых органах написать заявления на увольнение. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это недопустимо, когда налоговики общаются с предпринимателями, не понимая, что налоговые органы должны быть сервисом, а не каким-то органом давления и неуважения. Я сделаю все, чтобы таких позорных явлений в новой налоговой не было! Поэтому прошу всех хамов написать заявления и на выход. Exit, дверь там!" – отметил глава ведомства.

В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова написала на своей странице в Facebook, что реформа Государственной фискальной службы (ГФС) продолжается, а построение новых налоговой и таможенной служб "встречает большое сопротивление".

Реклама

При этом она подчеркнула, что главы ведомств Сергей Верланов и Максим Нефьодов, а также их команды, которые сейчас создаются, понимают "большую ответственность, которая на них возложена".

"Компромиссов не будет. Будут новые службы с новыми подходами. Свободные от коррупции и от хамства", – отметила глава Минфина.

Новости "Сегодня" писали, что в декабре 2018 года Кабмин принял решение о разделении ГФС на два отдельных органа – таможенную и налоговую службы. По итогам конкурсов таможню возглавил Нефьодов, а налоговую – Верланов.

Ранее ГФС показала список самых крупных налогоплательщиков. Подробности – в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама