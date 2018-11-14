Фактор выборов: ЕБРР озвучил риски для экономики Украины

В 2019 году избирательный цикл будет замедлять рост ВВП Украины. Пока что рост экономики страны обеспечивается в основном за счет повышения внутреннего спроса. К такому выводу пришли аналитики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в ежегодном отчете Work in Transition.

Даже за год до выборов темпы проведения реформ в Украине не особенно подстегивали экономический рост, считают в ЕБРР. Банк опасается, что из-за выборов условия для реформ станут еще хуже, и рост экономики в 2019 году составит только 3%.

"Парламент принял ряд важных законов, в том числе о создании Антикоррупционного суда, приватизации, валютных и валютных операциях, корпоративном управлении в государственных банках и защите прав кредиторов. Однако эти законодательные изменения еще не принесли ощутимых результатов", – отмечают аналитики.

Эксперты уверены: Украине, несмотря на положительные тенденции, все еще необходима финансовая поддержка Международного валютного фонда (МВФ). Без этого сохранить макроэкономическую стабильность будет сложно, считают в ЕБРР. Согласно отчету, перспективы экономики Украины улучшились благодаря возобновлению сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Сотрудничество с МВФ остается жизненно важным. Страна потребует продолжения поддержки МВФ и [других] доноров и доступа к международным рынкам капитала для оплаты долговых обязательств в иностранной валюте, подлежащих погашению в 2018-20 годах", - подчеркивают в ЕБРР.

В 2018 году, по данным банка, украинцы стали получать большую зарплату, а внутреннее потребление повысилось на 8,4%. Но все же многие граждане трудоспособного возраста выезжают за рубеж и это создает проблемы на рынке труда в Украине и замедляет рост объемов промышленного производства. Трудовые мигранты при этом поддерживают украинскую экономику, переводя деньги домой, добавляют в ЕБРР.

Напомним, ЕБРР является крупнейшим внешним инвестором в Украине. В целом банк вложил в украинские проекты более 12,5 млрд евро.

Ранее ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее.

Также Международный валютный фонд (МВФ) рассказал, какими в ближайшие два года будет курс гривни, инфляция и рост украинской экономики. "Сегодня" разобрался в прогнозе МВФ и выяснил, какими будут курс, ВВП и цены в ближайшие два года. Так, в следующем году НБУ обещает рост ВВП на 2,5%. В апреле аналитики МВФ обещали рост украинской экономики на 3,3%, но сейчас пересмотрели прогноз и говорят уже о 2,7%.



