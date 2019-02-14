Фальсификат под видом творога: чем производители "травят" украинцев

Эксперты объяснили, как отличить настоящий продукт от подделки

Фальсификат под видом творога: чем производители "травят" украинцев 2019-02-14T14:56:52+02:00 Экономика Эксперты объяснили, как отличить настоящий продукт от подделки

Ассоциация производителей молока обращает внимание украинцев на засилье искусственной "молочки" на прилавках. Особенно популярен у недобросовестных производителей творог – отличить его от натурального на вкус практически невозможно. Но проверить в домашних условиях вполне реально.

Творога на рынке предлагают много – на любой вкус и кошелек. Покупатели говорят, что качество продукта определяют в основном "на глаз" – смотрят не только на сам продукт, но и на опрятность продавцов и витрины.

"На домашнем твороге мы не можем посмотреть срок годности, поэтому на запах, на цвет смотрю", – делится опытом покупательница Диана Ананьева.

А покупательница Оксана уверена, что фальсификата можно избежать, если покупать творог у проверенных продавцов. Женщина не верит, что в магазинах можно найти качественный продукт. Впрочем, эксперт по безопасности продуктов Елена Сидоренко предупреждает: творог подделывают даже небольшие домашние хозяйства.

"Творог прекрасно подделывают разными видами жиров. Заменяют часть продукта на пальмовое или гидрогенизированное масло, при чем не самого высокого качества", – говорит Сидоренко.

К слову, Украина скупает пальмовое масло, импорт этого продукта постоянно растет. Постоянное употребление такого масла негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе, провоцирует диабет и даже онкологию.

Как отмечают в ГО "Гражданский контроль защиты прав потребителей", подсчитать количество фальсификата невозможно. Часть такой продукции реализуется на стихийных рынках.

"У нас каждый день появляются новые производители, которые фальсифицируют продукцию. И, чтобы определить, кто субъект, нужно сначала вызвать полицию, чтобы она составила акт, а потом уже Госпотребслужба могла выйти на проверку", – рассказала глава организации Владислава Миронова.

Впрочем, проверить творог на содержание опасных масел можно в домашних условиях. Для этого нужно кинуть небольшой кусочек продукта в воду. Журналисты "Сегодня" взяли для эксперимента творог 5%-ной жирности стоимостью 45 гривен за килограмм.

"Если бы здесь было много гидрожира, пошли бы желтые пятна сверху. Но у него жирность не отвечает заявленной. Он вообще нежирный", – отмечает Елена Сидоренко.

Кроме того, для увеличения массы, в домашний творог часто добавляют крахмал. Его наличие в продукте тоже легко определить – нужно капнуть на творог йодом. Если йод не потемнеет – перед вами творог без крахмала.

При выборе творога эксперты также советуют смотреть на зернистость. Чем она выше – тем сложнее подделать продукт. Рекомендуют ориентироваться и на цену.

"Творог продается по цене от 40 гривен и выше. Но если мы возьмем рецептуру приготовления творога, то на один килограмм нужно от шести до восьми литров молока", – поясняет Владислава Миронова.

Поэтому стоимость килограмма качественного творога должна стартовать от 60 гривен.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались, как украинцам продают отраву вместо еды. Причем первое место по опасности для потребителей заняла сгущенка.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Фальсификат под видом творога: чем производители "травят" украинцев". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.