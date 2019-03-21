Федрезерв США оставил базовую ставку без изменений

Федеральная резервная система США оставила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых

Фото: Getty Images

Федрезерв США оставил базовую ставку без изменений //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2f1/d47/5c92f1d47f6aa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2f1/d47/5c92f1d47f6aa.jpg 2019-03-21T04:09:42+02:00 Экономика Федеральная резервная система США оставила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых

Федеральная резервная система США сообщила о решении по базовой процентной ставке по итогам заседания в среду, 20 марта.

Ставка сохранена на уровне 2,25-2,5% годовых.

Напомним, в январе ФРС США также приняла решение не изменять показатель.

В свою очередь, экономист Эрик Найман заявил, что заявление Федеральной резервной системы США (ФРС) о том, что в этом цикле она может больше и не повышать учетную ставку и что следующим решением ставка может быть снижена, пойдет на пользу украинской гривне.

В 2018 году ФРС повышала ставку четыре раза − в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз ставка была повышена на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых.

ФРС – независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления контроля над коммерческой банковской системой США.

Базовая ставка – процент, под который банки предоставляют друг другу беззалоговые кредиты на одни сутки. Ставка ФРС влияет на всех. Ее повышение приводит к уходу инвесторов в активы США, что означает укрепление курса доллара и снижение цен на сырьевые товары.

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