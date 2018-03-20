Фермеры создают искусственный дефицит овощей в Украине – эксперты

Сегодня, 09:14

Некоторые хозяйства усугубляют ситуацию с ценами, заметили специалисты

Фермеры создают искусственный дефицит овощей в Украине &ndash; эксперты
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Как и прогнозировали эксперты, цены на овощи борщевого набора в Украине подскочили сразу на 15-20% в течение двух недель марта. Стоимость "борща" продолжит расти, отмечают аналитики "АПК-Информ: овощи и фрукты".

Капуста уже продается по 5-7 грн/кг, а свеклу и морковь отпускают и вовсе по 8-11 грн/кг. Эксперты объясняют ситуацию сильным сокращением запасов овощей. Из-за этого упало предложение при том, что спрос, наоборот, активизируется.

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Более того, по словам аналитиков, ряд крупных фермерских хозяйств умышленно сократил объемы реализации в ожидании роста цен. Это усугубило ситуацию.

"Таким образом, рынок овощей "борщевого набора" в очередной раз демонстрирует волатильный характер, в зависимости не только от прогнозируемых теоретически факторов, но и импульсивных решений отдельных лиц – продать сейчас, продать позже, а то и не продавать вовсе. Одно такое решение принимается моментально, но уже в течение нескольких дней влияние ощущается всеми участниками рынка", – отмечают эксперты.

Напомним, при этом в Украине резко упали цены на пекинскую капусту. Запасы этого овоща тоже сократились, но оптовики начали импорт из Польши, что снизило стоимость капусты.

Почему украинцы тратят на продукты меньше всех во всей Восточной Европе, смотрите в видеосюжете:
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